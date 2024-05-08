Adliyeye sevk edilen Kalben'in ifadesi ortaya çıktı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 16:47 - Güncelleme : 08 May 2024 17:04
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü şarkıcı Kalben, adliyeye sevk edildi. İfadesi ortaya çıkan şarkıcı, "Ben satmıyorum" dedi.
Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, “Kalben Sağdıç” olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenledi. Belirlenen ikamet yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.
KALBEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı ve müzisyen Kalben emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı ifadesinde, "İçiciyim ben, satmıyorum” dedi. Kalben, savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Kaynak: TGRT Haber