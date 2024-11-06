Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in düğün tarihi belli oldu! 23 dövmesi ele verdi

06 Kasım 2024 16:29 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:30

Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir hayran kitlesi elde eden Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. Kendi aralarında sözlenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in düğün tarihlerini de netleştirdikleri iddia edildi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile Ferit'i Mert Ramazan Demir'in evlilik kararı aldığı iddia edildi. Popüler iki oyununun kendileri için özel olan bir tarihte evlenmeye karar verdikleri iddiası hayranlarını heyecanlandırdı.

MERT RAMAZAN DEMİR İLE AFRA SARAÇOĞLU EVLENİYOR

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun düğün tarihini belirlediğini iddia eden magazin yazarı Onur Akay, "Biliyorsunuz Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı. 23 Ağustos 2023 tarihi ise kendi aralarında ilk söz yüzüğü taktıkları tarihtir. Hatta ben bunu canlı yayında duyurmuştum. Daha sonra biliyorsunuz küçük bir kırgınlık yaşandığında Afra yüzüğü çıkarmıştı. 23 Eylül 2024 tarihinde ise ikinci kez yüzük taktılar ve bunu da sizlere duyurdum. Yani 23 Eylül, 23 Ağustos Mert Ramazan Demir için bir dönüm noktası oldu. Özellikle 23 Eylül, hem oyunculuk kariyerinde hem de hayat arkadaşını bulma konusunda Mert’in dönüm noktasıdır. Onun için Mert uğurlu sayısı olarak 23’ü belirlemiş ve dövme yaptırmış." dedi.

Evlilik kararı alan çiftin evlilik tarihlerini de belirlediğini belirterek, “Çiftimize nazar değmez de evlenirlerse, nikâh tarihleri ayın 23’ü olacak. Hatta 23 Eylül 2025 evlilik için planladıkları tarih…” diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.