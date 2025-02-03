Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i terk etti! Yalı Çapkını finali, aşıklar ayrılığı duyurdu

03 Şubat 2025 15:43 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:44

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'ndan hayranlarını üzen haber geldi. Yalı Çapkını dizisinin final tarihi belli olurken, yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan da ayrılık haberi geldi.

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle yer alan Afra Saraçoğlu ile dizide Ferit karakteriyle sevilen Mert Ramazan Demir, dizisinin başından itibaren bir dargın bir barışık ilişkilerini yürütüyor.

AFRA SARAÇOĞLU İLE MERT RAMAZAN DEMİR AYRILDI

Geçtiğimiz gün oyuncu Mert Ramazan Demir, Cihangir'de bir kadınla görüntülenmiş ve kameraları görünce neye uğradığını şaşırmıştı. Uzun süredir Mert Ramazan Demir ile beraber olan Afra Saraçoğlu, oyuncuyu affetmedi. Mert Ramazan Demir'i terk eden Afra Saraçoğlu, oyuncuyu takipten çıktı. İkilinin ayrılık kararı aldığı ve sette bir araya gelmeme

YALI ÇAPKINI FİNAL OLUYOR

Reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyen Yalı Çapkını dizisi final oldu. İlk bölümleri reyting rekorları kıran dizi, son bölümlerde aldığı izlenme oranlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Yalı Çapkını dizisinin 100. bölümde final yapacağı iddia edildi.

"Yalı Çapkını" ve “Sen Çal Kapımı” isimli diziler, abonelik tabanlı online platformlarda 2021 ve 2023 yıllarında dünyada en çok aranan ilk 5 dizi arasına girmişti