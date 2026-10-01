Afra Saraçoğlu'ndan pozitif çıkan yasaklı madde savunması! "Partilerde maruz kaldım"

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiş, kendisinin de işi gereği yurtdışında olduğunu ifade etmişti. En kısa süre de Türkiye’ye dönerek adli makamlarla iş birliği içinde olacağını açıklayan Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde işlemleri kapsamında biyolojik örnekleri alınan Saraçoğlu’nun yasaklı madde testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Saraçoğlu, pozitif çıkan yasaklı madde sonucunun ardından sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN POZİTİF ÇIKAN YASAKLI MADDE SAVUNMASI!

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamına yapılan operasyonlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmişti. Ünlü isimlerin yer aldığı liste de adı bulunan Afra Saraçoğlu’da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı olan Afra Saraçoğlu, iş gereği yurt dışında olduğunu ifade eden açıklamasını sosyal medya üzerinden yapmıştı. Türkiye’ye döndüğünde gerekli işlemler için adli makamlarla iş birliği içinde olacağını ifade eden Saraçoğlu, 21 Eylül’de Türkiye’ye dönmüştü.

Dönüş yolunda havalimanında gözaltına alınan Saraçoğlu, gerekli işlemler kapsamında biyolojik örneklerinin alınması için adli makamlara getirilmiş, daha sonrasında da işlemlerin tamamlanmasıyla serbest bırakılmıştı. Ünlü oyuncudan alınan örnekler merakla beklenirken yasaklı madde test sonuçları açıklandı.

Afra Saraçoğlu sürecin başından beri adli makamlarla iş birliği yaptığını ifade ederken test sonucunun pozitif çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü. Saç örneğinde yasaklı madde tespit edildiği bildirildi. Bu durum karşısında da Afra Saraçoğlu’ndan cevap gecikmedi.

" PARTİLERDE MARUZ KALDIM"

Afra Saraçoğlu’nun pozitif çıkan test sonucunun ardından sosyal medyasından sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kan ve idrar sonuçlarının negatif olduğunu söyleyen Saraçoğlu, saç testinde bir maddenin bulunduğunu kendisine iletildiğini bildirdi.

“Herkese merhaba. Hakkımdaki sürece dair bu açıklamayı en şeffaf haliyle, sizlerle paylaşmak isterim. Bu açıklamayı yapmak için beklememin sebebi, şahsıma ait adli tıp raporunun dosyaya henüz bugün yüklenmiş olmasıdır.

Soruşturmadan haberdar olur olmaz yurtdışı seyahatimi sonlandırarak kendi rızamla ülkeme döndüm ve sürecin başından itibaren adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde hareket ettim. Belirtmek isterim ki, ben yurtdışındayken evimde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna veya yasadışı maddeye rastlanmamıştır.”

Açıklamalarını yapan Saraçoğlu devamında, saç testinde ortaya çıkan pozitif sonucunun katıldığı partilerden maruz kaldığını ifade eden paylaşımda da bulundu.

"Bununla birlikte, hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor.

Bu yorucu süreçte görevlerini son derece nazik ve profesyonelce yürüten İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve tüm adli makamlarımıza teşekkür ederim. Böyle bir konuyla gündeme gelmek inanın en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunun gündemini meşgul ettiğim için içtenlikle özür dilerim. Yasadışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım, hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak. Beni merak eden, güvenen ve destekleyen herkese sonsuz sevgiler.”