Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastane bahçesine sokulmadı! Camide şok görüntü

Arabesk müziğin İmparator'u sayılan İbrahim Tatlıses, İstanbul'da bulunan lüks konutunda aniden fenalaşmıştı. Sevenlerini ve ailesini oldukça endişelendiren sağlık durumu sonrası, hastaneye kaldırılan Tatlıses ağır bir virüsle mücadele ediyor. Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses ise babasının yattığı hastaneye gitti ama hastane bahçesine girmesine bile izin verilmedi. Camide bekleyen Ahmet Tatlıses'in şoke eden görüntüleri haberimizde...

, babası İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılması sonrası soluğu hastanede almak istedi. Ancak Ahmet Tatlıses elektronik kelepçe ve nedeniyle hastanenin bahçesine dahi alınmadı. İbrahim Tatlıses'in oğlu, hastaneye yaklaşık 3 kilometre mesafede olan bir camide beklemek zorunda kaldı. İbrahim Tatlıses daha önce oğlu hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı almasıyla gündeme gelmişti. İşte İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in camide bulunduğu o anlar...

İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılması sonrası oğlu Ahmet Tatlıses, elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı nedeniyle hastanenin bahçesine dahi alınamadı.
Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılması üzerine hastanede bulunmak istedi.
Elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı nedeniyle hastanenin bahçesine alınmadı.
Yaklaşık 3 kilometre mesafede bir camide babasından gelecek haberleri beklemek zorunda kaldı.
İbrahim Tatlıses'in şiddetli virüs enfeksiyonuyla mücadele ettiği belirtildi.
AHMET TATLISES BABASI İBRAHİM TATLISES'İN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANE BAHÇESİNE SOKULMADI!

Türk müziğinin dev ismi İbrahim Tatlıses, İstanbul'da bulunan evinde aniden fenalaştı. Şiddetli virüs enfeksiyonuyla mücadele ederken, sevenleri de sosyal medyada dualarını eksik etmiyor.

Tatlıses'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, aile içerisinde yaşanan kriz devam ediyor. 'in oğlu Ahmet Tatlıses, hakkında bulunan uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi sebebiyle babasının yanına gidemeyerek, hastaneye bahçesine yakın bir camide beklemek zorunda kaldı.

AHMET TATLISES CAMİDE KELEPÇEYLE BEKLEDİ

İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastanede hareketli saatler yaşanırken, oğlu Ahmet Tatlıses, babasını ziyaret etmek istedi. bahçesine bile giremeyen Ahmet Tatlıses'in camide beklediği o anlar şoke etti.

Hastaneye 3 kilometre uzakta bulunan camide bekleyen Ahmet Tatlıses'in babasından gelecek haberleri cami avlusunda beklediği öğrenildi.

İMPARATOR YOĞUN BAKIMDA AĞIR VİRÜS İDDİASI GÜNDEMDE

Gelen son bilgilere göre İbrahim Tatlıses, son zamanlarda yurt dışı konser maratonu nedeniyle yorgun düşmüştü. 72 yaşındaki usta sanatçı, İstanbul'daki kaldığı yerde rahatsızlandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sonrası ambulansla acilen hastaneye kaldırılan ünlü ismin vücudunda ağır bir virüs olduğu söylendi. Hastaneden henüz bir açıklama gelmezken, İbrahim Tatlıses'in yakın çevresi de hastaneye akın etti.

