Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastane bahçesine sokulmadı! Camide şok görüntü

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılması sonrası soluğu hastanede almak istedi. Ancak Ahmet Tatlıses elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı nedeniyle hastanenin bahçesine dahi alınmadı. İbrahim Tatlıses'in oğlu, hastaneye yaklaşık 3 kilometre mesafede olan bir camide beklemek zorunda kaldı. İbrahim Tatlıses daha önce oğlu hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı almasıyla gündeme gelmişti. İşte İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in camide bulunduğu o anlar...
Türk müziğinin dev ismi İbrahim Tatlıses, İstanbul'da bulunan evinde aniden fenalaştı. Şiddetli virüs enfeksiyonuyla mücadele ederken, sevenleri de sosyal medyada dualarını eksik etmiyor.
Tatlıses'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, aile içerisinde yaşanan kriz devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, hakkında bulunan uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi sebebiyle babasının yanına gidemeyerek, hastaneye bahçesine yakın bir camide beklemek zorunda kaldı.
İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastanede hareketli saatler yaşanırken, oğlu Ahmet Tatlıses, babasını ziyaret etmek istedi. Hastane bahçesine bile giremeyen Ahmet Tatlıses'in camide beklediği o anlar şoke etti.
Hastaneye 3 kilometre uzakta bulunan camide bekleyen Ahmet Tatlıses'in babasından gelecek haberleri cami avlusunda beklediği öğrenildi.
Gelen son bilgilere göre İbrahim Tatlıses, son zamanlarda yurt dışı konser maratonu nedeniyle yorgun düşmüştü. 72 yaşındaki usta sanatçı, İstanbul'daki kaldığı yerde rahatsızlandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri sonrası ambulansla acilen hastaneye kaldırılan ünlü ismin vücudunda ağır bir virüs olduğu söylendi. Hastaneden henüz bir açıklama gelmezken, İbrahim Tatlıses'in yakın çevresi de hastaneye akın etti.