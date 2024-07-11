Ahu Tuğba yine ölümden döndü! Bu kez kızıyla trafik kazası geçirdi

11 Temmuz 2024 09:01 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:19

Dilan ve Engin Polat çifti için istenilen ceza belli oldu

Dilan ve Engin Polat çifti için istenilen ceza belli oldu

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, bir süredir kızıyla beraber ABD’de yaşıyor. geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren Tuğba, 3 hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra mayıs ayında taburcu olmuştu. Usta oyuncu bu sefer kızıyla beraber trafik kazası geçirdi.

"OKUMASAK ÖLECEĞİZ DEMEK Kİ!"

Magazinsortie'nin haberine göre, Ahu Tuğba bir kez daha trafik kazası geçirdi. Anjelik Calvin annesi Ahu Tuğba ile birlikte Miami'de aracıyla trafikte kırmızı ışıkta beklerken, bir başka hızla çarparak kaçtığı öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan Ahu Tuğba, "Biz araçta kırmızı ışıkta beklerken, tanımadığımız başka bir aracın şoförü bize hızla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğumuz araba havalandı tekrar yerine oturdu. Resmen kızımla ölümden döndük. Ben sabah evden çıkarken mutlaka Ayetel Kürsi'yi okurum. Bir de okumasak kazada öleceğiz demek ki" dedi.

GÜNLERCE HASTANEDE KALMIŞTI

Kızının yanında ABD'de olan Ahu Tuğba, KOAH ile mücadele ederken geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun süren tedavi sonrası sağlığına kavuşan Ahu Tuğba, sevenlerine iyi olduğunun haberini vermişti.