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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 13:28

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba için harekete geçti! Telif hakları mücadelesi dikkat çekti

Türk sinemasının usta isimleri arasında yer alan Ahu Tuğba, geçtiğimiz yıllarda hayata gözlerini yummuştu. Annesinin acısıyla sarsılan ve zor zamanlardan geçen Anjelik Calvin, Ahu Tuğba için harekete geçti. Amerika'dan dönen Anjelik, annesi için telif hakları mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba için harekete geçti! Telif hakları mücadelesi dikkat çekti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 13:28

Annesinin vefatının ardından duygusal paylaşımlarıyla adından söz ettiren , için harekete geçti. 'ın ünlü ismi Ahu Tuğba geçtiğimiz yıllarda 69 yaşında hayatını kaybetmişti. Annesinin acı haberiyle sarsılan Anjelik, Amerika'dan döndü. 'da görüntülenen Anjelik, annesinin haklarını korumak için hukukçularla görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda annesinden kalan servetiyle dikkatleri üzerine çeken Anjelik, bu kez Ahu Tuğba için verdiği hukuk mücadelesiyle adından söz ettirdi. Ünlü isim, açıklamalarında usta sanatçı 'ı da andı. İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten dikkat çeken açıklamalar...

HABERİN ÖZETİ

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba için harekete geçti! Telif hakları mücadelesi dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Annesinin vefatının ardından duygusal paylaşımlarıyla tanınan Anjelik Calvin, Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın telif haklarını korumak için hukuk mücadelesi başlattı.
Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te 69 yaşında Amerika'da hayatını kaybetti.
Kızı Anjelik Calvin, annesinin vefatı sonrası Amerika'dan döndü ve İstanbul'da görüntülendi.
Anjelik Calvin, annesinin haklarını korumak ve sinemadaki mirasını yaşatmak için hukukçularla görüşmeler yapıyor.
Geçtiğimiz aylarda annesinden kalan servetiyle de dikkat çeken Anjelik, anneler günüyle ilgili yaptığı açıklamalarda annelerin değerini bilmek gerektiğini belirtmişti.
Basın mensuplarının Kadir İnanır'ın vefatını hatırlatması üzerine Anjelik, annesinin Kadir İnanır ile iyi anlaştığını söyledi.
Anjelik, annesinin vefat ettiği evde yaşadığı süreci psikolojik travma olarak tanımladı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

ANJELIK CALVIN ANNESİ AHU TUĞBA İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 yılında hayatını kaybetmişti. 69 yaşındayken Amerika'nın Florida eyaletinde kızının evinde hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu, magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Vefat haberiyle yakınlarını ve sanat camiasını derin bir hüzne boğan Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ise annesinin acı haberi sonrası adeta yıkılmıştı.

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba için harekete geçti! Telif hakları mücadelesi dikkat çekti

Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Ahu Tuğba, Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu İstanbul'da son yolcuğuna uğurlanmıştı. Ünlü oyuncunun vefatının ardından kızının yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarda çok konuşulmuştu. Anjelik, özellikle sosyal medya hesabından sık sık açıklamalar yaparak geçirdiği zor günleri takipçileriyle paylaşmıştı.

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba için harekete geçti! Telif hakları mücadelesi dikkat çekti

Sosyal medya hesabından zaman zaman annesine duyduğu özlemi dile getiren Anjelik Calvin, geçtiğimiz aylarda servetiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Amerika'dan dönmesi ve Türkiye'ye gelmesinin ardından İstanbul Beyoğlu'nda görüntülenen Anjelik, annesinin haklarını korumak için hukukçularla görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba için harekete geçti! Telif hakları mücadelesi dikkat çekti

"ANNELERİNİZİN DEĞERİNİ BİLİN"

Geçtiğimiz mayıs ayında annesinden kendisine kalan serveti hakkında konuşan Anjelik Calvin, "Annemin hatıralarını da saklayamadım hepsini çalmışlar. Kaos gibiydi. Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var. Pembe anne geceliği var. 5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah rakamı söyleyemem. Annemin ölü bedenini gördüm o kadar değeri yok ki keşke annem hayatta olsaydı. Annelerinizin değerini bilin." ifadelerine yer vermişti.

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba için harekete geçti! Telif hakları mücadelesi dikkat çekti

TELİF HAKLARI MÜCADELESİ DİKKAT ÇEKTİ!

İstanbul Beyoğlu'nda görüntülenen Anjelik Calvin, annesinin haklarını korumak için hukukçularla görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklayarak, Ahu Tuğba'nın sinemadaki mirasını ve telif haklarını yaşatmak için kararlı olduğunu belirtti.

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba için harekete geçti! Telif hakları mücadelesi dikkat çekti

Anjelik Calvin, basın mensuplarının Türk sinemasının bir başka efsanesi merhum Kadir İnanır'ın vefatını hatırlatması üzerine ise duygusal bir anı paylaştı. Anjelik açıklamalarında; "Annem en iyi Kadir İnanır ile anlaşır, hep 'Onunla ayrı hukukumuz var' derdi." ifadelerine yer verdi.

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba için harekete geçti! Telif hakları mücadelesi dikkat çekti

"PSİKOLOJİK TRAVMA ATLATTIM"

Annesi Ahu Tuğba'nın vefat ettiği evde kaldığı süreçte oldukça zor bir süreçten geçtiğini belirten Anjelik Calvin, o günleri şu sözlerle anlatmıştı:

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba için harekete geçti! Telif hakları mücadelesi dikkat çekti

"Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. 20- 30 bin doların üstünde babam harcamıştır. Evimi fareler basmıştı. Acaba ev lanetlendi mi dedim. Bütün binayı basmış meğer. Annemin öldüğü yatak bir de karşımda durunca, zaten kanlı yastığı vs. hepsini saklamışım. Her şey gitmiş. Travma atlattım"

 

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#yeşilçam
#Anjelik Calvin
#ahu tuğba
#İstanbul
#kadir inanır
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