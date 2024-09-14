Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygulandıran paylaşım!

14 Eylül 2024 10:38 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:40

Yeşilçam'un usta isimlerinden olan Ahu Tuğba bir süre önce yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı ABD'deki evinde hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için süreç devam ederken kızı Anjelik Calvin, duygusal bir paylaşım geldi. Calvin'in "Annem gel minnağım, kalbim yanıyor gel" sözleri yürekleri dağladı.

Yeşimçam'ın efsanelerinden Ahu Tuğba kısa bir süre önce ABD'deki evinde hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için süreç devam ederken kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesine olan özlemini dile getirdi.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Anjelik, annesine olan özlemini şu cümlelerle dile getirdi:

"Seni öpeyim, gel. İçim yanıyor. Alnından öptüm sarılmadan. Niye, niye? Allah'ım yardım etti, uyudum; pişmanım. Uyuyamıyorum gel. Allah'a olan inancım olmasaydı eğer canıma kıyardım. Ama Rabbimin gücüne gider annem. Annem gel minnağım, kalbim yanıyor gel."

"KEŞKE KALBİMİ ÇIKARSALARDI DA ANNEMİ ÖYLE GÖRMESEYDİM"

Öte yandan Anjelik, annesinin vefatından saatler sonra 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanmıştı. Konuşmakta zorlanan Anjelik, "Şok geçiriyorum. Annem uzun süredir KOAH hastasıydı. Son günlerde kendini iyi hissetmiyordu. Akşam uyuduk, öptüm 'seni seviyorum' dedim... Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş... Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum. Annem hiçbir zaman evli veya yanlış bir aşk yaşamadı. Şu an çok zor konuşuyorum, çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.