Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Şüpheli ölüm iddiası vardı

11 Eylül 2024 16:34 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:25

Miami'deki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi 'şüpheli ölüm' kategorisine alındığı için Türkiye'ye gönderilmemişti. Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve şüpheli ölüm iddiası ortadan kalktı.

KOAH tedavisi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'de hayatını kaybetti. Cenazesi 'şüpheli ölüm' kategorisine girdiği için Türkiye'ye getirilemeyen Ahu Tuğba'nın otopsi raporu sonuçlandı.

AHU TUĞBA'NIN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporda; 'şüpheli ölüm'e yer olmadığı ortaya çıktı. Ahu Tuğba'nın cenazesinin ne zaman Türkiye'ye gönderileceği ise merak konusu oldu. Miami'deki adli top merkezinin müdürünün tatilde olması sebebiyle Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilme süreci uzayacak.

Çıkan otopsi raporunun Adli tıp merkezinin müdürünün imzası olmadan resmiyet kazanmadığı için Türkiye Miami Başkonsolosluğu, cenazenin nakli için gerekli işlemleri yapamadı. Otopsi raporu imzalandıktan sonra Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek.

CENAZE MASRAFLARINI ÜNLÜ İŞ ADAMI ÜSTLENDİ

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba 69 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni belli olan Ahu Tuğba'nın Miami'de bulunan cenazesi Türkiye'ye getirilecek. 30 bin dolar cenaze masraflarını ise ünlü iş adamı Celal Kalyoncu üstlenecek.