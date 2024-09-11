Nagehan Alçı geçirdiği ağır ameliyattan bahsetti! "Umudum da yok"

11 Eylül 2024 15:46 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:06

İkiz çocuklarının babası Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşandıktan sonra zor günler geçiren Nagehan Alçı, son yazısında geçirdiği ağır akciğer ameliyatından bahsetti. Akciğer kanserinden dolayı 3 ay içinde babasını kaybettiğini hatırlatan Nagehan Alçı, ameliyat sürecinden bahsederek, "Şimdi nasıl mıyım? Dikişler acıyor, nefes almak eskisinden daha zor ama koşturma aldatmacası ile kendimizi kandırdığımız zamanlarda hiç yapmadığım şeyleri yapmaya başladım" dedi.

Nagehan Alçı, gittiği hastanede akciğerinde bulunan nodül sonrası apar topar ameliyata alındığını açıkladı. Nagehan Alçı, filmlerinde görülen ve ameliyat olmasına neden olan nodülü bir süre yakınlarına söyleyemediğini ifade ederek o dönemde yaşadıklarını anlattı.

NAGEHAN ALÇI AMELİYATA GİDEN SÜRECİ ANLATTI

Ameliyata girmeden önce yaşadığı süreçten de bahseden "Hayatta yapılan bir hatanın zincirleme nelere mal olabileceği, kızmanın, duygulanmanın, isyan etmenin insanın kendisine zarar vermekten başka işe yaramadığını, kötülere bir şey olmadığını, insanın çocukları adına yaşadığı pişmanlığın ve geri dönülmezliğin acısının tarif edilemez oluşunu, bu ülkede kulakların sağır, gözlerin kör olabileceğini, bunun da sebebini yine kendimde ve seçimlerimde aramam gerektiğini düşündüğüm sayısız gün…" dedi.

NAGEHAN ALÇI SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Ameliyat sonrası evde dinlenme sürecinde olduğunu açıklayan Nagehan Alçı, “Şimdi nasıl mıyım? Dikişler acıyor, nefes almak eskisinden daha zor ama koşturma aldatmacası ile kendimizi kandırdığımız zamanlarda hiç yapmadığım şeyleri yapmaya başladım. Evde durup hayatım üzerine uzun uzun düşünüyorum mesela. Aynı koltukta kıpırdamadan oturuyorum. Epeydir başucumda duran kitapları okuyorum. Çocukları okula henüz götüremiyorum ama öğleden sonra sakince çıkışa gidip alabiliyorum. Doktorumun tavsiyesi ile uzun yürüyüşler yapıyorum. Bu hafta dinlenip haftaya yavaş yavaş ama yeni bir sayfa açarak geri dönebilirmişim.” dedi.