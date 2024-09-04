Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten Nuri Alço'ya zehir zemberek sözler! "Prim yapıyor"

04 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:00

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Kızı Anjelik'in de evde olduğu sırası fenalaşan Ahu Tuğba, KOAH nedeniyle hayatını kaybetti. Annesinin ölümü sonrası ilk kez konuşan Anjelik, Nuri Alço'yu prim yapmakla suçladı.

AHU TUĞBA'NIN KIZI, NURİ ALÇO'YA ÖFKE KUSTU

Günaydın gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, Nuri Alço'ya sitemde bulundu. Annesinin ölüm haberiyle Nuri Alço'nun isminin sürekli yan yana gelmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Anjelik, "Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı." Cenaze işlemleriyle kendisinin ve gazeteci büyüklerinin ilgilendiğini söyleyen Anjelik, manevi babası Örfi Bilgin'in yanı sıra Cemal Kalyoncu ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konsolosluk aracılığıyla ulaştığını ve yardımcı olduğunu aktardı. Annesinin "Ben ölürsem beni burada bırakma, beni doğdum yere gömün" dediğini belirten Anjelik, bu işlem için 20 bin dolar gerektiğini söyleyerek "Kültür Bakanlığımız üstlenmek istiyor. Başka yardım etmek isteyenler de var" dedi.

AHU TUĞBA'NIN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Annesinin son 2 haftadır kötü olduğunu belirten Anjelik, kendisinin hastane ısrarlarına annesinin olumlu cevap vermediğini belirtti. Annesinin KOAH ile mücadele ettiğini belirten Anjelik, "Ağır KOAH hastasıydı. Nefes alamadığı için inliyordu. Çok ısrar ettim ama ikna edemedim. Yatakta ölü bulunması ve saatler önce ölmesinden dolayı polisler incelemeye aldı" diye konuştu.

Ahu Tuğba'nın ölüm sebebini de açıklayan Anjelik, "Annem başım ağrıyor diye migren ilaçları almıştı. Aç karnına aldığı için mideyi kanatmış. Yemek bile yiyemiyordu. Şekerli yoğurt vermiştim. Şimdi polisler tüm ilaçlarını topladı ve incelemeye aldı" dedi.