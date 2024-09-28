Ahu Tuğba'ya veda: Atlas Sineması'nda tören düzenlendi

28 Eylül 2024 12:56 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 13:03

ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahu Tuğba için ilk tören Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlendi. Törende Tuğba'nın gözyaşlarına boğulan kızı Anjelik Calvin, "Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Annemi canımdan çok seviyorum” dedi. Tuğba, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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ABD​'deki evinde 1 Eylül’de hayatını kaybeden ve cenazesi uzun uğraşların ardından Türkiye​'ye getirildi. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami​ eyaletinden kalkan uçakla dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Oyuncu Tuğba için Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sinema oyuncusu Nuri Alço, Serpil Çakmaklı ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

"ANNEMİ KENDİ CANIMDAN ÇOK SEVİYORUM'

Törende konuşan Ahu Tuğba​'nın kızı Anjelik Calvin, “Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Annemi canımdan çok seviyorum” dedi.

"ÇOK KUVVETLİ, YÜREĞİ KUVVETLİ, HİÇ KORKMAYAN ARKADAŞIMDI'

Oyuncu Nuri Alço ise, “Ne yazık ki böyle bir acı günde bir araya geldik. En son telefonda konuşmuştuk. Ev problemi vardı, kiracısını çıkarmıştı. Oranın düzeni için aradı. Onu konuşuyorduk gene üç defa aradı. Maalesef üçüncüsünde açtım ama çok değişik bir sesle bir ağlama sesi. Acı bir haber geldi, duydum. Tabii ki kendimizi o anda kaybettik. Ahu gerçekten çok kuvvetli, yüreği kuvvetli, hiç korkmayan, yılmayan ve dini inançlarına bağlı bir kız arkadaşımdı” diye konuştu.

Törenin ardından Ahu Tuğba, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.