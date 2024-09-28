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Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş kaza geçirdi! Apar topar ameliyata alındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 10:46 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 10:52

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken düşen Taçbaş'ın ayak bileği iki yerinden kırıldı.

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken kaza​ geçirdi. Taçbaş2ın düşmesi sonucu ayak bileği iki yerinden kırıldı. Apar topar ameliyata alınan oyuncunun ayağına platin ve çivi takıldı.

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş kaza geçirdi! Apar topar ameliyata alındı - 1. Resim

FİLİZ TAÇBAŞ SEVENLERİNİ KORKUTTU

Mahallenin Muhtarları', 'Koçum Benim', 'Anadolu Kartalları', 'İşler Güçler', 'Çukur' ve 'Arka Sokaklar' gibi birçok dizide rol alan Filiz Taçbaş talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü oyuncu Taçbaş, Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken düştü. Ayak bileği iki yerinden kırılan oyuncu apar topar ameliyata alındı ve ayağına platin ve çivi takıldı.

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş kaza geçirdi! Apar topar ameliyata alındı - 2. Resim

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Filiz Taçbaş hastane odasından yaptığı paylaşıma; 'Maceraya olan düşkünlüğüm, iki gün önce Bingöl Kiğı da yamaçtan inerken ayağımın kayması ve bileğimin ters dönmesi nedeniyle ayak bileğimin iki yerinden kırılmasından dolayı platin ve çivi takıldı.' ifadelerini yazdı. Ünlü ismin bu paylaşımına kısa sürede 'geçmiş olsun' mesajları yazdı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe28 Eylül 2024 10:47

Bu kadar hızlı inmek tehlikeli bence Filiz Hanım biraz dikkat etmeli

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