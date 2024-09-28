Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş kaza geçirdi! Apar topar ameliyata alındı

28 Eylül 2024 10:46 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 10:52

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken düşen Taçbaş'ın ayak bileği iki yerinden kırıldı.

Şarkıcı Şimal son halini paylaştı, takipçilerini uyardı: Bunu 2 kez yaşamış biri olarak söylüyorum

Şarkıcı Şimal son halini paylaştı, takipçilerini uyardı: Bunu 2 kez yaşamış biri olarak söylüyorum

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken kaza​ geçirdi. Taçbaş2ın düşmesi sonucu ayak bileği iki yerinden kırıldı. Apar topar ameliyata alınan oyuncunun ayağına platin ve çivi takıldı.

FİLİZ TAÇBAŞ SEVENLERİNİ KORKUTTU

Mahallenin Muhtarları', 'Koçum Benim', 'Anadolu Kartalları', 'İşler Güçler', 'Çukur' ve 'Arka Sokaklar' gibi birçok dizide rol alan Filiz Taçbaş talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü oyuncu Taçbaş, Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken düştü. Ayak bileği iki yerinden kırılan oyuncu apar topar ameliyata alındı ve ayağına platin ve çivi takıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Filiz Taçbaş hastane odasından yaptığı paylaşıma; 'Maceraya olan düşkünlüğüm, iki gün önce Bingöl Kiğı da yamaçtan inerken ayağımın kayması ve bileğimin ters dönmesi nedeniyle ayak bileğimin iki yerinden kırılmasından dolayı platin ve çivi takıldı.' ifadelerini yazdı. Ünlü ismin bu paylaşımına kısa sürede 'geçmiş olsun' mesajları yazdı.