Kadir İnanır, Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmış: "Ucu görünüyor, derhal çıkarın" dedi!

28 Eylül 2024 01:48 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 02:02

Hülya Avşar, Kadir İnanır'ın hayatını kurtardığı anısını anlattı. Yabancı filminde birlikte rol alan Yeşilçam'ın iki ünlü isminin sette bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Kadir İnanır'ın müdahalesi sayesinde Hülya Avşar'ın hayatı kurtulmuş.

Sanatçı Hülya Avşar​, Yeşilçam​'ın ünlü aktörü Kadir İnanır​ ile olan bir anısını anlattı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan 'Empati' programına konuk olan Avşar, yıllar önce 'Yabancı' filmin çekiminde vurulma sahnesinde ölümden döndüğünü aktardı. İnanır'ın dikkati sayesinde faciadan dönülmüş.

Avşar olayı şöyle anlattı: "Fünyeyi yerleştiren kişilere 'çok fazla patlamasın, bir tane kalbime koyun, oradan yiyeyim öleyim kurşunu' dedim. Onlar da beni dinledi. Kadir geldi, 'ucu görünüyor fünyenin, olmaz, çıkarın onu çabuk kalbinden' dedi. Kadir fünyeyi benim kalbimden çıkartmasaydı, ben gitmiştim.Meğer o fünye tahrip fünyesiymiş set çalışanı alkol alıyor, sabaha karşı aklına geliyor ve nereden bulduysa bir fünye buluyor."