Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması! 1 milyon dolar akıbeti çözüldü

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

24 Aralık 1984 doğumlu Burak Özçivit, 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir.[2] Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Burak Özçivit ilk kez kamera karşısına Eksi 18 dizisiyle geçmiştir.