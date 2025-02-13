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 | Dilek Ulusan

Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması! 1 milyon dolar akıbeti çözüldü

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Burak Özçivit, geçtiğimiz gün etkinlik için Katar'a gitti. Burak Özçivit'in bir hayranıyla fotoğraf çektirme karşılığında 1 milyon dolar aldığı gündem olurken, iddialarla ilgili hayran Ainura Daudova ilk kez konuştu.

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Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması! 1 milyon dolar akıbeti çözüldü
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 11:04

Türkiye dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Katar'a gitti. Hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektiren Burak Özçivit'in 1 fotoğraf için 1 milyon dolar aldığı iddia edildi. Bu iddia çok konuşulurken, ilk açıklama hayran Ainura Daudova'dan geldi.

BURAK ÖZÇİVİT 1 MİLYON DOLAR ALDI MI?

Burak Özçivit'in fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) aldığı iddiaları karşısında sessizliğini korurken, oyuncuyla fotoğraf çektiren Ainura Daudova iddiaları yalanladı. Ainura Daudov, sosyal medya hesabından; "Sahte bir bilgidir" açıklamasında bulunarak, Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar ödediği iddiasını yalanlandı.

Ainura Daudova'nın Instagram hesabında, Miss Princess Of The Universe 2022 ve Miss World Next Top Model 2023 yarışmalarını kazandığı da belirtiliyor. Ayrıca modekin 2022 yılında da Burak Özçivit ile çekilmiş kareleri ortaya çıktı. Ainura Daudova'nın sık sık İstanbul'a geldiği ve gezdiği yerleri de paylaştığı gözlemdi.

Dizilerinin yurt dışı satışlarında da ücret alan Burak Özçivit'in son dizisi Kuruluş Osman da en çok Ortadoğu ülkeleri, Balkanlar, Yunanistan, Bulgaristan, Şili, Uruguay, Azerbaycan, Polonya, İspanya’da izleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?
24 Aralık 1984 doğumlu Burak Özçivit, 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir.[2] Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Burak Özçivit ilk kez kamera karşısına Eksi 18 dizisiyle geçmiştir.
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