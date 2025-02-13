Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması! 1 milyon dolar akıbeti çözüldü

Türkiye dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Katar'a gitti. Hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektiren Burak Özçivit'in 1 fotoğraf için 1 milyon dolar aldığı iddia edildi. Bu iddia çok konuşulurken, ilk açıklama hayran Ainura Daudova'dan geldi.

BURAK ÖZÇİVİT 1 MİLYON DOLAR ALDI MI?

Burak Özçivit'in fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) aldığı iddiaları karşısında sessizliğini korurken, oyuncuyla fotoğraf çektiren Ainura Daudova iddiaları yalanladı. Ainura Daudov, sosyal medya hesabından; "Sahte bir bilgidir" açıklamasında bulunarak, Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar ödediği iddiasını yalanlandı.

Ainura Daudova'nın Instagram hesabında, Miss Princess Of The Universe 2022 ve Miss World Next Top Model 2023 yarışmalarını kazandığı da belirtiliyor. Ayrıca modekin 2022 yılında da Burak Özçivit ile çekilmiş kareleri ortaya çıktı. Ainura Daudova'nın sık sık İstanbul'a geldiği ve gezdiği yerleri de paylaştığı gözlemdi.

Dizilerinin yurt dışı satışlarında da ücret alan Burak Özçivit'in son dizisi Kuruluş Osman da en çok Ortadoğu ülkeleri, Balkanlar, Yunanistan, Bulgaristan, Şili, Uruguay, Azerbaycan, Polonya, İspanya’da izleniyor.