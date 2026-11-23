Telif hakları nedeniyle son zamanlarda gündeme gelen Ajda Pekkan, kariyeri boyunca seslendirdiği şarkıların izinsiz kullanılmasının ardından açtığı davayı kazanmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Telif davasından yüzünü güldüren karar çıkan Ajda Pekkan’dan sonra bir diğer usta sanatçı İbrahim Tatlıses’te telif hakları için kolları sıvadı. Ünlü isim Tatlıses Pekkan gibi dijital hakları için harekete geçtiği öğrenildi.

AJDA PEKKAN’IN ARDINDAN İBRAHİM TATLISES’TE KOLLARI SIVADI!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden bir olan Ajda Pekkan yıllardır seslendirdiği yüzlerde eserinin izinsiz dijital kullanımına karşı verdiği hukuk mücadelesinden yüzünü güldüren zaferle çıktı. Bunun ardından ünlü isim İbrahim Tatlıses’te kolları sıvadı. Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre, İbrahim Tatlıses eserlerinin izinsiz bir şekilde dijital platformlarda yayınlandığını görünce hemen harekete geçti.

Tatlıses geçmiş yıllarda oynadığı filmlerinin dijital platformlarda kullanılmasına itiraz etti. Öyle ki İbrahim Tatlıses izni dışında filmlerini yayınlayan yapım şirketlerine tepki gösteren ünlü isim dava açtı.

Açılan dava İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçesinde, icracı sanatçılara 2001 yılında tanınan kanun ve hakların filmlerinin çekildiği yıllarda mevcut olmadığı, doğmamış bu hakların şirkete ve üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmadığı, haklarını devredeceği anlamı taşımadığı ifade edildi.

Diğer bir yandan da İbrahim Tatlıses sinema salonlarını kapsayan eserlerin dijital platformlarda rızası dışında yayınladığını ve bu uygulamanın da aykırı ve hukuksuz olduğunu da dilekçeye ekledi.

DİJİTAL HAKLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İbrahim Tatlıses, filmleri hakları için harekete geçerken mahkemeye başvuru yapmasıyla gündeme bomba gibi düştü. Tatlıses, mahkemeden şirketlerin yaptığı hukuka aykırılığın ve gerçek hak sahibinin tespitini isteyerek eserlerinin izinsiz yayınlanmasının durdurulmasını talep etti.

Bu kapsamda İbrahim Tatlıses’te elde ettiği kar ile 10 bin TL alacak. Dava mahkeme tarafından kabul edilirken Duruşmanın ilerleyen günlerde görüleceği biliniyor. Ajda Pekkan’ın 61 yıllık müzik kariyerine ait 373 şarkının izinsiz dijital platformlarda yayınlanmasına karşı açtığı telif davasını kazanmasının ardından gözler şimdi Tatlıses’e çevrildi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu telif konuları uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Özellikle de kariyeriyle dikkat çeken ünlü isimler yavaş yavaş dijital hakları için kolları sıvamaya devam ediyor.