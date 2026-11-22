Telif haklarıyla gündeme gelen sanatçılardan biri de Ajda Pekkan oldu. Türk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, 61 yıllık kariyeri boyunca seslendirdiği şarkıların izinsiz bir şekilde kullanılmasının ardından açtığı dava sonuca bağlandı. Mahkeme, Ajda Pekkan’ın en çok bilinen eserlerinin de bulunduğu kararda dijital kullanım haklarının Pekkan’a ait olduğunu hükmetti. Tarihi davada zaferle ayrılan Pekkan, verdiği hukuk mücadelesinde zaferle çıktı.

AJDA PEKKAN’IN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ZAFER!

Söylediği şarkılarla adeta küçükten büyüğe herkesin sevdiği isimlerden biri olan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, telif hakları konusunda sıklıkla gündeme gelen isimlerden biriydi. Öyle ki dijital platformlarda yıllardır dinlenen şarkıların kime ait olduğu tartışması mahkemeye taşınmıştı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ajda Pekkan yıllardır seslendirdiği yüzlerce eserinin izinsiz dijital kullanımına karşı verdiği hukuk mücadelesinden yüzünü güldüren zaferle çıktı. Şarkıcı Ajda Pekkan’ın müzik şirketlerine karşı açtığı dijital telif davasını kazanmasının ardından İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Ajda Pekkan’ın 373 şarkısının dijital platformlardan kaldırılmasını aykırı buldu.

Sabahtan Halit Turan’ın haberine göre, mahkemede Elenor Plak, Akbaş Müzik, Avrupa Müzik ve Odean Müzik’in savunmalarını reddederek davanın kabulüne karar verildi. Böylelikle de Ajda Pekkan’ın hak sahibi olduğu kayıtların dijital mecralarda izinsiz kullanılması yasaklandı.

YILLARDIR BEKLENEN TARİHİ DAVADA KARAR ÇIKTI

Yıllardır söylediği şarkılarla adını duyurmayı başaran Ajda Pekkan’ın, henüz kariyerinin başında yayınladığı eserlerinde dijital hakkının izinsiz şekilde kullanıldığı tespit edildi. Dava da müzik sektörde yıllardır tartışılan dijital teklif hakları açısından da bir emsal karar niteliğinde hükümleri de kapsıyor.

Plak, kaset ve CD döneminde alınan izinlerin dijital yayın haklarını kapsamadığı hükmedilirken 35’i aşkın albüm, 45’lik, tekli ve koleksiyon çalışmasını kapsamayan karar, 2001 öncesinde doğmamış dijital hakların devredilmeyeceğini vurguladı.

Karar sonrası magazin gündemine bomba gibi düşen Ajda Pekkan, haklarına sahip olarak dikkatleri üzerine çekti. Müzik dünyasında artık dijitalleşmenin sıklık kazanmasının ardından ortaya çıkan bu telif konusu günümüzde halen daha çokça konuşulacak gibi duruyor.