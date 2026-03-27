Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Alacakaranlık filminin Jacob'ı Taylor Lautner baba oluyor: Twilight oyuncuları yorum yağdırdı

Başrolünde Robert Pattinson, Kristen Stewart ve Taylor Lautner'in yer aldığı Twilight (Alacakaranlık) film serisi 35,7 milyon dolar hasılat elde etti. Unutulmaz yapımlar arasına giren Alacakaranlık serisinde Jacob rolüyle yer alan Taylor Lautner baba olacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 09:36

Taylor Lautner, 2011 yılında Taylor Dome ile evlendi. Alacakaranlık serisiyle tanınan Taylor Lautner, sosyal medya hesaplarından ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Alacakaranlık serisinden arkadaşı Nikki Reed, habere sevincini belirten bir yorum yaptı.
Taylor Lautner'ın değişimi, yaşının 34 olduğu ve yıllar önceki haliyle karşılaştırıldığı şeklinde sosyal medyada gündem oldu.
Taylor Lautner, 1 Şubat 1992 tarihinde Grand Rapids, Michigan, A.B.D.'de doğdu ve kariyerine genç yaşta başladı.
Hollywood'da tanınması, Alacakaranlık Efsanesi film serisindeki Jacob Black karakteriyle oldu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ALACAKARANLIK SERİSİNİN YILDIZI BABA OLUYOR

Twilight dizisinin yıldızı Taylor Lautner bugün çok önemli bir haberi duyurdu. Alacakaranlık serisinin Jacob'ı Taylor Lautner ve eşi Tay ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Çift, ultrason görüntüleri ve duygusal bir anı gösteren tatlı Instagram fotoğraflarıyla heyecan verici haberini duyurdu.

Taylor Lautner'in paylaştığı kareye Alacakaranlık serisinin yıldızlarından da yorum yağdı. İlk olarak Nikki Reed, "Kalbim mutluluktan patlayacak gibi. Sizi çok seviyorum. Ebeveynlik yolculuğunuzu izlemek için sabırsızlanıyorum… " dedi.

TAYLOR LAUTNER DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM OLDU

Twilight serisinin ilk filminde henüz 16 yaşında olan Taylor Lautner, şuanda 34 yaşında. Değişimiyle çok konuşulan Taylor Lautner'ın yıllar önceki hali ve şimdiki hali sürekli sosyal medyada kıyaslanıyor. Taylor Lautner'e "Kilo almış", "hayır sadece olgunlaştı" gibi yorumlar yapıldı.

TAYLOR LAUTNER KAÇ YAŞINDA?

1 Şubat 1992 tarihinde, Grand Rapids, Michigan, A.B.D.’de dünyaya gelen Taylor Lautner, Lautner, 18 yıllık geçmişi olan çocuklara yönelik T.V. dizisi Power Rangers‘da rol almış olan karate hocasının aracılığıyla genç yaşta oyunculuk kariyerine başladı. Genç oyuncunun rol aldığı ilk film, T.V. için çekilmiş olan 2001 yapımı Shadow Fury oldu. Genç oyuncunun Holywood starları arasına girmesi ise, Stephenie Meyer‘ın aynı adı taşıyan çoksatan romanından uyarlanan The Twilight Saga (Alacakaranlık Efsanesi) adlı film serisindeki Jacob Black karakteri ile gerçekleşti.

BilgiDetay
Adı SoyadıTaylor Lautner
Doğum Tarihi1 Şubat 1992
Doğum YeriGrand Rapids, Michigan, A.B.D.
Oyunculuğa Başlama18 yıllık geçmişi olan çocuklara yönelik T.V. dizisi Power Rangers'da rol almış olan karate hocasının aracılığıyla
İlk Film DeneyimiT.V. için çekilmiş olan 2001 yapımı Shadow Fury
Hollywood'da TanınmasıStephenie Meyer'ın aynı adı taşıyan çoksatan romanından uyarlanan The Twilight Saga (Alacakaranlık Efsanesi) adlı film serisindeki Jacob Black karakteri
ETİKETLER
#hamilelik
#hollywood
#Baba Olmak
#Alacakaranlık
#Taylor Lautner
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.