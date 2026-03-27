Taylor Lautner, 2011 yılında Taylor Dome ile evlendi. Alacakaranlık serisiyle tanınan Taylor Lautner, sosyal medya hesaplarından ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Alacakaranlık filminin Jacob'ı Taylor Lautner baba oluyor: Twilight oyuncuları yorum yağdırdı Alacakaranlık serisinin yıldızı Taylor Lautner ve eşi Taylor Dome, ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu. Taylor Lautner ve eşi Taylor Dome, ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Alacakaranlık serisinden arkadaşı Nikki Reed, habere sevincini belirten bir yorum yaptı. Taylor Lautner'ın değişimi, yaşının 34 olduğu ve yıllar önceki haliyle karşılaştırıldığı şeklinde sosyal medyada gündem oldu. Taylor Lautner, 1 Şubat 1992 tarihinde Grand Rapids, Michigan, A.B.D.'de doğdu ve kariyerine genç yaşta başladı. Hollywood'da tanınması, Alacakaranlık Efsanesi film serisindeki Jacob Black karakteriyle oldu.

ALACAKARANLIK SERİSİNİN YILDIZI BABA OLUYOR

Twilight dizisinin yıldızı Taylor Lautner bugün çok önemli bir haberi duyurdu. Alacakaranlık serisinin Jacob'ı Taylor Lautner ve eşi Tay ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Çift, ultrason görüntüleri ve duygusal bir anı gösteren tatlı Instagram fotoğraflarıyla heyecan verici hamilelik haberini duyurdu.

Taylor Lautner'in paylaştığı kareye Alacakaranlık serisinin yıldızlarından da yorum yağdı. İlk olarak Nikki Reed, "Kalbim mutluluktan patlayacak gibi. Sizi çok seviyorum. Ebeveynlik yolculuğunuzu izlemek için sabırsızlanıyorum… " dedi.

TAYLOR LAUTNER DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM OLDU

Twilight serisinin ilk filminde henüz 16 yaşında olan Taylor Lautner, şuanda 34 yaşında. Değişimiyle çok konuşulan Taylor Lautner'ın yıllar önceki hali ve şimdiki hali sürekli sosyal medyada kıyaslanıyor. Taylor Lautner'e "Kilo almış", "hayır sadece olgunlaştı" gibi yorumlar yapıldı.

TAYLOR LAUTNER KAÇ YAŞINDA?

1 Şubat 1992 tarihinde, Grand Rapids, Michigan, A.B.D.’de dünyaya gelen Taylor Lautner, Lautner, 18 yıllık geçmişi olan çocuklara yönelik T.V. dizisi Power Rangers‘da rol almış olan karate hocasının aracılığıyla genç yaşta oyunculuk kariyerine başladı. Genç oyuncunun rol aldığı ilk film, T.V. için çekilmiş olan 2001 yapımı Shadow Fury oldu. Genç oyuncunun Holywood starları arasına girmesi ise, Stephenie Meyer‘ın aynı adı taşıyan çoksatan romanından uyarlanan The Twilight Saga (Alacakaranlık Efsanesi) adlı film serisindeki Jacob Black karakteri ile gerçekleşti.