Alacakaranlık filminin Jacob'ı Taylor Lautner baba oluyor: Twilight oyuncuları yorum yağdırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Taylor Lautner, 2011 yılında Taylor Dome ile evlendi. Alacakaranlık serisiyle tanınan Taylor Lautner, sosyal medya hesaplarından ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu.
Twilight dizisinin yıldızı Taylor Lautner bugün çok önemli bir haberi duyurdu. Alacakaranlık serisinin Jacob'ı Taylor Lautner ve eşi Tay ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Çift, ultrason görüntüleri ve duygusal bir anı gösteren tatlı Instagram fotoğraflarıyla heyecan verici hamilelik haberini duyurdu.
Taylor Lautner'in paylaştığı kareye Alacakaranlık serisinin yıldızlarından da yorum yağdı. İlk olarak Nikki Reed, "Kalbim mutluluktan patlayacak gibi. Sizi çok seviyorum. Ebeveynlik yolculuğunuzu izlemek için sabırsızlanıyorum… " dedi.
Twilight serisinin ilk filminde henüz 16 yaşında olan Taylor Lautner, şuanda 34 yaşında. Değişimiyle çok konuşulan Taylor Lautner'ın yıllar önceki hali ve şimdiki hali sürekli sosyal medyada kıyaslanıyor. Taylor Lautner'e "Kilo almış", "hayır sadece olgunlaştı" gibi yorumlar yapıldı.
1 Şubat 1992 tarihinde, Grand Rapids, Michigan, A.B.D.’de dünyaya gelen Taylor Lautner, Lautner, 18 yıllık geçmişi olan çocuklara yönelik T.V. dizisi Power Rangers‘da rol almış olan karate hocasının aracılığıyla genç yaşta oyunculuk kariyerine başladı. Genç oyuncunun rol aldığı ilk film, T.V. için çekilmiş olan 2001 yapımı Shadow Fury oldu. Genç oyuncunun Holywood starları arasına girmesi ise, Stephenie Meyer‘ın aynı adı taşıyan çoksatan romanından uyarlanan The Twilight Saga (Alacakaranlık Efsanesi) adlı film serisindeki Jacob Black karakteri ile gerçekleşti.
|Bilgi
|Detay
|Adı Soyadı
|Taylor Lautner
|Doğum Tarihi
|1 Şubat 1992
|Doğum Yeri
|Grand Rapids, Michigan, A.B.D.
|Oyunculuğa Başlama
|18 yıllık geçmişi olan çocuklara yönelik T.V. dizisi Power Rangers'da rol almış olan karate hocasının aracılığıyla
|İlk Film Deneyimi
|T.V. için çekilmiş olan 2001 yapımı Shadow Fury
|Hollywood'da Tanınması
|Stephenie Meyer'ın aynı adı taşıyan çoksatan romanından uyarlanan The Twilight Saga (Alacakaranlık Efsanesi) adlı film serisindeki Jacob Black karakteri