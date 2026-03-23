Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kubilay Kaan Kundakçı soruşturmasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken köpek detayı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltında olan Aleyna Kalaycıoğlu, sorguda verdiği ifadede, olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisinin yol üzerinde araçtan indiğini iddia etti. Kalaycıoğlu ayrıca stüdyoya, orada bulunan köpekle ilgili gittiklerini ve olay yerinde eski sevgilisi Vahap Canbay’ı görmeleri üzerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun araçtan indiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 15:31

Kubilay futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin emniyette yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 'nun sorgusunda azmettirme iddialarını kabul etmedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİNDE KÖPEK DETAYI

Adliyeye sevk edilen şüpheli Aleyna Kalaycıoğlu'nun, gözaltına alındığı gün polise verdiği ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kalaycıoğlu, ilk gün polise, stüdyoya, orada bulunan köpekle ilgili gittiklerini ve olay yerinde eski sevgilisi Vahap Canbay’ı görmeleri üzerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun araçtan indiğini söyledi.

İnen sevgilisinin eski sevgilisi Vahap Canbay’ın bulunduğu aracın içerisine doğru ateş ettiğini ve tekrar araca geldiğini, olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisini yol üzerinde araçtan indiğini iddia etti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU AZMETTİRME İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Ateş edildikten sonra birilerinin vurulduğundan haberi olmadığını iddia eden Aleyna Kalaycıoğlu, kendisiyle ilgili azmettirme iddialarını kabul etmedi. Bu ilk beyanının ardından dün de avukat eşliğinde resmi ifadesi alındı.

Stüdyoda bulunan köpeğin Canbay’a ait olduğu iddia edilirken Canbay, köpeğini alma bahanesiyle yanına aldığı Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’yla görüşüp barışmak istediği ileri sürüldü.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU VE İZZET YILDIZHAN DA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İlk olarak Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesinin de bulunduğu toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi. Daha sonra şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan da adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
#aleyna kalaycıoğlu
#Cinayet Soruşturması
#Adliye Sevk
#Kubilay Kundakçıoğlu Cinayeti
#Azmettirme Iddiaları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.