Kubilay Kaan Kundakçı soruşturmasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken köpek detayı

Kubilay futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin emniyette yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgusunda azmettirme iddialarını kabul etmedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİNDE KÖPEK DETAYI

Adliyeye sevk edilen şüpheli Aleyna Kalaycıoğlu'nun, gözaltına alındığı gün polise verdiği ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kalaycıoğlu, ilk gün polise, stüdyoya, orada bulunan köpekle ilgili gittiklerini ve olay yerinde eski sevgilisi Vahap Canbay’ı görmeleri üzerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun araçtan indiğini söyledi.

İnen sevgilisinin eski sevgilisi Vahap Canbay’ın bulunduğu aracın içerisine doğru ateş ettiğini ve tekrar araca geldiğini, olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisini yol üzerinde araçtan indiğini iddia etti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU AZMETTİRME İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Ateş edildikten sonra birilerinin vurulduğundan haberi olmadığını iddia eden Aleyna Kalaycıoğlu, kendisiyle ilgili azmettirme iddialarını kabul etmedi. Bu ilk beyanının ardından dün de avukat eşliğinde resmi ifadesi alındı.

Stüdyoda bulunan köpeğin Canbay’a ait olduğu iddia edilirken Canbay, köpeğini alma bahanesiyle yanına aldığı Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’yla görüşüp barışmak istediği ileri sürüldü.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU VE İZZET YILDIZHAN DA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İlk olarak Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesinin de bulunduğu toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi. Daha sonra şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan da adliyeye sevk edildi.