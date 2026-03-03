Menü Kapat
11°
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in sesi sosyal medyayı salladı! Video beğeni yağmuruna tutuldu!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, sosyal medyada paylaşılan şarkı performansıyla gündem oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, takipçilerden tam not aldı. Video kısa sürede yayılırken, kullanıcılar “Yetenek genetik” yorumları yaptı. Daha önce açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Havva Öztel, bu kez performansıyla konuşuldu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in sesi sosyal medyayı salladı! Video beğeni yağmuruna tutuldu!
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in söylediği şarkı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Duygulu ve güçlü sesiyle dikkat çeken Öztel’in performansı kısa sürede yayılarak beğeni yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, paylaşıma yaptıkları yorumlarda Öztel’in ses tonuna ve yorumuna övgüler yağdırırken, bazı takipçiler “Yetenek aileden geliyor” ifadelerini kullandı. Öztel’in şarkı söylediği video, platformlarında hızla yayılmaya devam ediyor.

ALEYNA TİLKİ’NİN ANNESİNİN SESİ BEĞENİ TOPLADI

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, şarkılarıyla piyasasına imza atan sanatçı, söylemleri ve tarzıyla da dikkat çekiyor. Cevapsız Çınlama adlı şarkıyla geniş kitlelere ulaşan Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’de güzelliğiyle adından söz ettiriyordu. Kızıyla birlikte poz verdiği fotoğraflarda genç görüntüsüyle ve giyim tarzıyla magazin basının gündeminden düşmüyor.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in sesi sosyal medyayı salladı! Video beğeni yağmuruna tutuldu!

’nin annesi Havva Öztel bu kez de sesiyle gündem oldu. İnstagram ve tik tok hesabından yayınlandığı video ile sosyal medyada viral oldu. Havva Öztel’in çıplak sesiyle seslendirdiği şarkı, kullanıcılar tarafından beğeni topladı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in sesi sosyal medyayı salladı! Video beğeni yağmuruna tutuldu!

HAVVA ÖZTEL SESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Havva Öztel sesiyle bir kez daha gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram ile TikTok’ta paylaştığı videolarla dikkat çeken Öztel, son performansıyla takipçilerinden tam not aldı. Paylaşılan görüntülerde şarkı söylerken görülen Öztel’in güçlü ve duygulu yorumu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Kullanıcılar, ses tonunu överken, “Profesyonel sanatçılara taş çıkarır” yorumları dikkat çekti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in sesi sosyal medyayı salladı! Video beğeni yağmuruna tutuldu!

Aleyna Tilki’nin annesi olarak tanınan Havva Öztel, müziğe olan ilgisini daha önce de göstermişti. Öztel, arabesk müziğin unutulmaz ismi Bergen’in “Seni Kalbimden Kovdum” adlı parçanın cover versiyonunu seslendirdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in sesi sosyal medyayı salladı! Video beğeni yağmuruna tutuldu!

Öztel, sosyal medyada geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Havva Öztel’in müzik kariyerine profesyonel olarak devam edip etmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

