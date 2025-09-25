Aleyna Tilki ilişkideki kriterlerini anlattı! Günlük rutini ise 'pes' dedirtti

Son dönemde yeni albümüyle çok konuşulan Aleyna Tilki, katıldığı programda açıklamalarıyla 'pes' dedirtti. Günlük rutinlerinden bahseden Aleyna Tilki, ilişkide aradığı özellikleri bir bir sıraladı.

ALEYNA TİLKİ İLİŞKİDE ARADIĞI ÖZELLİKLERİ ANLATTI

Aleyna Tilki, özel hayatında aradığı kriterleri de açıkladı. Dış görünüşten çok karaktere önem verdiğini belirten Tilki, "Zeki, komik ve temiz karakterli olsun. Kadınları objeleştirmeyen, bana Aleyna Tilki olduğum için değil, insan olarak yaklaşan biri olmalı" dedi.

ALEYNA TİLKİ: 9 SAAT YÜRÜYORUM

Rutinlerinden bahseden Aleyna Tilki, "Bazen gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar yürüyüş yaptığını dile getiren Tilki, "Gece özgürlüğümü bulduğum zaman. 9 saat yürüdüğüm oluyor. Gece 12'de başlayıp sabah 9'a kadar yürüdüğüm oluyor. Arabam geliyor, biraz dinleniyorum, sonra yine devam ediyorum. İnsanlar sokağa çıkmaya başlamadan ben sabahı karşılıyorum." sözleriyle şaşırttı.

ALEYNA TİLKİ'NİN AVOKADO TAKINTISI 'PES' DEDİRTTİ

Sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini belirten Aleyna Tilki, özellikle avokadoya düşkün olduğunu belirtti ve "Avokado bana psikolojik destek veriyor. Yanımda çalışanlar da bilir, çok önem veriyorum. Avokado yüzünden arkadaşlarımla bile küstüm. Hatta en yakın arkadaşımla bile bu yüzden kavga etmiştim." dedi.