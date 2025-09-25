Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Aleyna Tilki ilişkideki kriterlerini anlattı! Günlük rutini ise 'pes' dedirtti

Aleyna Tilki katıldığı programda günlük rutinlerini anlatırken, izleyiciyi şaşkına uğratan bir açıklama yaptı. Avokadoya takıntısından bahseden Aleyna Tilki, ilişkilerde aradığı özellikleri de paylaştı.

Aleyna Tilki ilişkideki kriterlerini anlattı! Günlük rutini ise 'pes' dedirtti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
17:27
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
17:27

Son dönemde yeni albümüyle çok konuşulan , katıldığı programda açıklamalarıyla 'pes' dedirtti. Günlük rutinlerinden bahseden Aleyna Tilki, ilişkide aradığı özellikleri bir bir sıraladı.

ALEYNA TİLKİ İLİŞKİDE ARADIĞI ÖZELLİKLERİ ANLATTI

Aleyna Tilki, özel hayatında aradığı kriterleri de açıkladı. Dış görünüşten çok karaktere önem verdiğini belirten Tilki, "Zeki, komik ve temiz karakterli olsun. Kadınları objeleştirmeyen, bana Aleyna Tilki olduğum için değil, insan olarak yaklaşan biri olmalı" dedi.

Aleyna Tilki ilişkideki kriterlerini anlattı! Günlük rutini ise 'pes' dedirtti

ALEYNA TİLKİ: 9 SAAT YÜRÜYORUM

Rutinlerinden bahseden Aleyna Tilki, "Bazen gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar yürüyüş yaptığını dile getiren Tilki, "Gece özgürlüğümü bulduğum zaman. 9 saat yürüdüğüm oluyor. Gece 12'de başlayıp sabah 9'a kadar yürüdüğüm oluyor. Arabam geliyor, biraz dinleniyorum, sonra yine devam ediyorum. İnsanlar sokağa çıkmaya başlamadan ben sabahı karşılıyorum." sözleriyle şaşırttı.

Aleyna Tilki ilişkideki kriterlerini anlattı! Günlük rutini ise 'pes' dedirtti

ALEYNA TİLKİ'NİN AVOKADO TAKINTISI 'PES' DEDİRTTİ

Sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini belirten Aleyna Tilki, özellikle avokadoya düşkün olduğunu belirtti ve " bana psikolojik destek veriyor. Yanımda çalışanlar da bilir, çok önem veriyorum. Avokado yüzünden arkadaşlarımla bile küstüm. Hatta en yakın arkadaşımla bile bu yüzden kavga etmiştim." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEYNA TİLKİ KAÇ YAŞINDA?
28 Mart 2000 Konya doğumlu Aleyna Tilki, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı.
ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#ilişki
#Aleyna Tilki
#sağlıklı yaşam
#ilişkiler
#röportaj
#avokado
#Gece Yürüyüşleri
#Rutin
#Magazin
