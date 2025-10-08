Menü Kapat
Aleyna Tilki'den büyük başarı! Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirmesine kabul edildi

Aleyna Tilki uzun bir aranın ardından "Kırlar" albümüyle geri döndü. Geçtiğimiz günlerde birçok ünlü ismin katıldığı geceyle yeniş albümünü kutlayan Aleyna Tilki'den yeni bir başarı geldi. Tilki, Grammy'de aday değerlendirmesine alındı.

Aleyna Tilki'den büyük başarı! Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirmesine kabul edildi
Müzik sektöründe tekelleşme ve lobileşme olduğunu iddia eden ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken , 'Kırlar' albümüyle 'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine dâhil edildi.

ALEYNA TİLKİ'DEN GRAMMY BAŞARISI

Manifest ve Melike Şahin'in ardından Aleyna Tilki'nin de 68'inci Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirilmesine kabul edildiği öğrenildi.

Aleyna Tilki'den büyük başarı! Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirmesine kabul edildi

Tilki'nin, 'Kırlar' albümü, 'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine dâhil edildi.

Aleyna Tilki'den büyük başarı! Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirmesine kabul edildi

ALEYNA TİLKİ PATRON OLDU

Aleyna Tilki, konuk olduğu programda sektördeki bazı durumlardan rahatsız olduğunu dile getirerek; "Sektördeki lobileşme ve tekelleşme nedeniyle müzik şirketi kurdum. Bu ülkede mükemmel müzikler yapılıyor. Madem onlar böyle bir lobi kuruyor, biz de dengeyle, güzellikle bir güç başlatalım" dedi.

Aleyna Tilki'den büyük başarı! Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirmesine kabul edildi
#Aleyna Tilki
#türk müziği
#Grammy Ödülleri
#Kırlar Albümü
#Best Global Music Albüm
#Müzik Sektörü
