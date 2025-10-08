Aleyna Tilki'den büyük başarı! Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirmesine kabul edildi

Müzik sektöründe tekelleşme ve lobileşme olduğunu iddia eden ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, 'Kırlar' albümüyle 'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine dâhil edildi.

ALEYNA TİLKİ'DEN GRAMMY BAŞARISI

Manifest ve Melike Şahin'in ardından Aleyna Tilki'nin de 68'inci Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirilmesine kabul edildiği öğrenildi.

Tilki'nin, 'Kırlar' albümü, 'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine dâhil edildi.

ALEYNA TİLKİ PATRON OLDU

Aleyna Tilki, konuk olduğu programda sektördeki bazı durumlardan rahatsız olduğunu dile getirerek; "Sektördeki lobileşme ve tekelleşme nedeniyle müzik şirketi kurdum. Bu ülkede mükemmel müzikler yapılıyor. Madem onlar böyle bir lobi kuruyor, biz de dengeyle, güzellikle bir güç başlatalım" dedi.