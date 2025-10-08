Sevgilisi Kubilay Aka gözaltına alınan Hafsanur Sancaktutan'dan garip paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenledi. Aralarında, Duygu Özaslan, Hadise, Kaan Yıldırım, Demet Evgar ve Kubilay Aka gibi isimlerin bulunduğu ünlü isimlerin ifadeleri alındı ve kan örneğinin alınması talimatı verildi.

KUBİLAY AKA GÖZALTINA ALINDI, SEVGİLİSİ HAFSANUR SANCAKTAN'IN İLK PAYLAŞIMINI KİMSE ANLAMADI

Son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka, 19 isim hakkında başlatılan "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" soruşturma kapsamında ifadesinin alınması üzere emniyete getirildi.

Kubilay Aka'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın ilk paylaşımı da dikkat çekti. İki güvercin paylaşan Hafsanur Sancaktutan'a takipçilerinden "Ne demek istiyor şimdi", "Kubilay ile mi alakalı?" gibi sorular sordu.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE MERİÇ ARAL'IN EŞLERİ EMNİYETE AKIN ETTİ

Daha önce birlikte Sandık Kokusu dizisinde rol alan Özge Özpirinçci ile Meriç Aral, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında emniyete getirildi. Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk ve Meriç Aral'ın eşi Serkan Keskin de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gitti.

Sabah saatlerinde şafak operasyonuyla evinden alınan ünlü isimler arasında yeni anne olan Meriç Aral da var. Meriç Aral'ın jandarmalardan süt pompası talep ettiği iddia edildi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle: