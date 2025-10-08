Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Sevgilisi Kubilay Aka gözaltına alınan Hafsanur Sancaktutan'dan garip paylaşım

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü aralarında İrem Derici, Hadise, Kubilay Aka, Dilan Polat ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu birçok ünlü isme operasyon düzenledi. Kubilay Aka'nın ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımına kimse anlam veremedi.

Sevgilisi Kubilay Aka gözaltına alınan Hafsanur Sancaktutan'dan garip paylaşım
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 14:04

Cumhuriyet Başsavcılığı ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenledi. Aralarında, Duygu Özaslan, , Kaan Yıldırım, Demet Evgar ve gibi isimlerin bulunduğu ünlü isimlerin ifadeleri alındı ve kan örneğinin alınması talimatı verildi.

KUBİLAY AKA GÖZALTINA ALINDI, SEVGİLİSİ HAFSANUR SANCAKTAN'IN İLK PAYLAŞIMINI KİMSE ANLAMADI

Son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka, 19 isim hakkında başlatılan "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" soruşturma kapsamında ifadesinin alınması üzere emniyete getirildi.

Sevgilisi Kubilay Aka gözaltına alınan Hafsanur Sancaktutan'dan garip paylaşım

Kubilay Aka'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın ilk paylaşımı da dikkat çekti. İki güvercin paylaşan Hafsanur Sancaktutan'a takipçilerinden "Ne demek istiyor şimdi", "Kubilay ile mi alakalı?" gibi sorular sordu.

Sevgilisi Kubilay Aka gözaltına alınan Hafsanur Sancaktutan'dan garip paylaşım

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE MERİÇ ARAL'IN EŞLERİ EMNİYETE AKIN ETTİ

Daha önce birlikte Sandık Kokusu dizisinde rol alan Özge Özpirinçci ile Meriç Aral, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında emniyete getirildi. Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk ve Meriç Aral'ın eşi Serkan Keskin de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gitti.

Sevgilisi Kubilay Aka gözaltına alınan Hafsanur Sancaktutan'dan garip paylaşım

Sabah saatlerinde şafak operasyonuyla evinden alınan ünlü isimler arasında yeni anne olan Meriç Aral da var. Meriç Aral'ın jandarmalardan süt pompası talep ettiği iddia edildi.

Sevgilisi Kubilay Aka gözaltına alınan Hafsanur Sancaktutan'dan garip paylaşım

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle:

  • İrem Derici
  • Kubilay Aka
  • Kaan Yıldırım
  • Hadise Açıkgöz
  • Berrak Tüzünataç
  • Duygu Özaslan Mutaf
  • Demet Evgar Babataş
  • Zeynep Meriç Aral Keskin
  • Özge Özpirinçci
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Feyza Altun
  • Derin Talu
  • Deren Talu
  • Ziynet Sali
  • Birce Akalay
  • Metin Akdülger
  • Ceren Moray Orcan
  • Dilan Polat
  • Engin Polat
