Murat Dalkılıç yeni şarkısını her yerden kaldırdı! Nedenini ise ilk kez açıkladı

Son dönemde Özgü Kaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Murat Dalkılıç, kısa süre önce yayınladığı yeni şarkısını aniden her yerden kaldırdı. Hayranlarının ısrarlı soruları karşısında açıklama yapan Murat Dalkılıç, "Bu ülkede birşeyler değişecekse artık şarkıların frekanslarını da konuşmamız lazım" dedi.

MURAT DALKILIÇ ŞARKISINI HER YERDEN SİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Dalkılıç, "Herkese günaydın Çok soru, uyarı geldiği için açıklama yapmak istedim. “Yerin Dibi” şarkımı tüm platformlardan kaldırdım.. Çünkü kimsenin kaybettiğini haykırması içime çok sinmiyordu bi süredir. İnsanların söyledikleri şarkılar içlerinde her zaman birşey yeşertmeli, öldürmemeli... Bu ülkede birşeyler değişecekse artık şarkıların frekanslarını da konuşmamız lazım. İnsanların halini etkileyecek işler yapıyoruz, ne yaptığımızı bilmemiz çok önemli..." dedi.

MURAT DALKILIÇ 11 KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Son dönemde sağlık sorunları uğraşan Murat Dalkılıç, bugüne kadar tam 11 kez burun ameliyatı geçirdiğini ve yaşadığı yanlış operasyonlar nedeniyle oldukça zor bir süreçten geçtiğini açıkladı.

Murat Dalkıç, 11 defa burun ameliyatı olması hakkında ise, "Süreç devam ediyor. Bu problem çocukluğumdan beri var. Ben de yanlış ameliyat sonucu biraz ters bir sürece girdim. Bayağı da bir zorlandım. Hala devam ediyor. Herhalde önümüzdeki yıla kadar da süreç devam edecek gibi" dedi.