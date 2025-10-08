Feyza Altun “Gözaltı listesinde yokum" dediği anda kapısı çaldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü aralarında İrem Derici, Hadise, Kaan Yıldırım, Feyza Altun, Dilan Polat ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu ünlü isimlere 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan operasyon düzenledi. Feyza Altun "Gözaltı listesinde adım yok" dediği anda gözaltına alındı.

FEYZA ALTUN "İSMİM YOK" DEDİĞİ ANDA GÖZALTINA ALINDI

Altun, buna itiraz ederken evinin kapısı polis tarafından çalındı ve gözaltına alındı. Öte yandan Altun, gözaltına alınanlar arasında yer alan Dilan Polat ile videoları gündem olmuştu. Sosyal medyada Dilan Polat ile arkadaşlığı eleştirilmişti.

İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer açıklama yaptı: "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir. "

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle: