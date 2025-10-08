Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Gözaltına alınan yeni anne Meriç Aral'a jandarma süt pompası getirdi

Sabah saatlerinde şafak operasyonuyla evinden alınan ünlü isimler arasında yeni anne olan Meriç Aral da var. Meriç Aral'ın jandarmalardan süt pompası talep ettiği iddia edildi.

Gözaltına alınan yeni anne Meriç Aral'a jandarma süt pompası getirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 10:54

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü aralarında , ve 'nun da bulunduğu birçok ünlü isime 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamasıyla operasyon düzenledi. Yaklaşık 1 ay önce anne olan 'ın jandarmalardan süt pompası talep ettiği iddia edildi.

YENİ ANNE MERİÇ ARAL'IN JANDARMALARDAN TEK BİR İSTEĞİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sabah saatlerinde şafak operasyonuyla evinden alınan ünlü isimler arasında yeni anne olan Meriç Aral da var. İfade vermeyi beklerken sütü akmaya başlayan oyuncu jandarmadan süt pompası talep ettiği iddia edildi.

Gözaltına alınan yeni anne Meriç Aral'a jandarma süt pompası getirdi

ZİYNET SALİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Operasyonda adı geçen Ziynet Sali'nin avukatından da açıklama geldi. Cemil Cem Eribol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilem Ziynet Sali'nin de gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir. Şöyle ki Müvekkilem Ziynet Sali de ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz : Müvekkilem Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi-alakası yoktur. Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz. Kamuoyuna bildiririz."

Gözaltına alınan yeni anne Meriç Aral'a jandarma süt pompası getirdi

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle:

  • İrem Derici
  • Kubilay Aka
  • Kaan Yıldırım
  • Hadise Açıkgöz
  • Berrak Tüzünataç
  • Duygu Özaslan Mutaf
  • Demet Evgar Babataş
  • Zeynep Meriç Aral Keskin
  • Özge Özpirinçci
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Feyza Altun
  • Derin Talu
  • Deren Talu
  • Ziynet Sali
  • Birce Akalay
  • Metin Akdülger
  • Ceren Moray Orcan
  • Dilan Polat
  • Engin Polat
