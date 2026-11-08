Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Alihan, bu kez müzik çalışmalarıyla değil, TikTok'taki canlı yayın performansıyla dikkat çekti. Son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan slime yayınlarına katılan ünlü şarkıcı, beklediği hediyeler gelmeyince tepki gösterdi. Alihan'ın o anları kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Alihan'ın TikTok macerası olay oldu! Slime yayınında beklediği karşılığı bulamadı Şarkıcı Alihan, TikTok'ta katıldığı slime canlı yayınında izleyicilerden beklediği sanal hediyeleri alamayınca tepki gösterdi ve bu anlar sosyal medyada gündem oldu. Bir döneme damga vuran şarkıcı Alihan, TikTok'ta son dönemde yaygınlaşan slime canlı yayınına katıldı. Canlı yayında izleyicilerden beklediği sanal hediyeleri alamayan Alihan'ın verdiği tepki dikkat çekti. Alihan'ın yayındaki görüntüleri ve kesitleri kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündeme geldi. TikTok'taki slime yayınlarında üreticiler tutkal, renklendirici, sim ve tıraş köpüğü gibi malzemeler kullanıyor. İzleyicilerin gönderdiği sanal hediyelerin türüne göre slime karışımına yeni malzemeler ekleniyor veya işlemler değişiyor. Platform kesintilerinin ardından bu sanal hediyeler yayıncılar için bir gelir elde etme yöntemi sağlıyor.

ALİHAN SLİME YAYININDA İSTEDİĞİ HEDİYELERİ ALAMADI

TikTok'ta düzenlenen slime yayınlarına katılan Alihan, canlı yayında izleyicilerinden sanal hediye bekledi. Ancak istediği hediyeleri alamayan şarkıcının tepkisi dikkat çekti. Yayın sırasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcıların yorumlarına konu oldu.

ALİHAN'IN CANLI YAYINDAKİ TEPKİSİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Alihan'ın slime yayını sırasında yaşananlar, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Ünlü şarkıcının istediği hediyeleri alamayınca verdiği tepki kısa sürede gündem olurken, yayın kesitleri farklı platformlarda paylaşılmaya başladı. Kullanıcılar, Alihan'ın TikTok'taki bu sıra dışı görüntüleri hakkında yorumlarda bulundu.

SLİME YAYINLARI NASIL GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜ?

TikTok'ta son dönemde yaygınlaşan slime yayınlarında içerik üreticileri, kamera karşısında tutkal, renklendirici, sim ve tıraş köpüğü gibi malzemelerle slime hazırlıyor. İzleyiciler ise yayıncılara platform üzerinden sanal hediyeler gönderiyor. Gönderilen hediyelerin türüne göre slime karışımına farklı malzemeler ekleniyor veya yapılan işlemler değişiyor.

Sanal hediyeler, platform kesintilerinin ardından yayıncılar için gelir elde etme yöntemlerinden biri haline geliyor. Bu nedenle yayıncılar, canlı yayınlarda izleyicilerle etkileşim kurarak daha fazla hediye toplamaya çalışıyor.

SLİME YAYINLARI SOSYAL MEDYADA YENİ GELİR KAPISI OLDU

TikTok'ta son dönemde yaygınlaşan slime yayınları, sosyal medyanın dikkat çeken akımları arasına girdi. Yayıncılar, kamera karşısında tutkal, renklendirici, sim ve tıraş köpüğü gibi malzemeleri kullanarak farklı slime karışımları hazırlıyor. İzleyiciler ise canlı yayın sırasında gönderdikleri sanal hediyelerle bu sürece dahil oluyor.

Gönderilen hediyenin türüne göre slime karışımına yeni malzemeler ekleniyor veya farklı işlemler yapılıyor. Böylece izleyiciler, yayın akışını doğrudan etkileyebiliyor. Platform üzerinden satın alınan jetonlarla gönderilen sanal hediyeler ise belirli kesintilerin ardından yayıncılar için gelir elde etme imkanı sunuyor.