Alihan'ın TikTok macerası olay oldu! Slime yayınında beklediği karşılığı bulamadı

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İstanbul
Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Alihan, bu kez müzik çalışmalarıyla değil, TikTok'taki canlı yayın performansıyla dikkat çekti. Son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan slime yayınlarına katılan ünlü şarkıcı, beklediği hediyeler gelmeyince tepki gösterdi. Alihan'ın o anları kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.
TikTok'ta düzenlenen slime yayınlarına katılan Alihan, canlı yayında izleyicilerinden sanal hediye bekledi. Ancak istediği hediyeleri alamayan şarkıcının tepkisi dikkat çekti. Yayın sırasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcıların yorumlarına konu oldu.
Alihan'ın slime yayını sırasında yaşananlar, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Ünlü şarkıcının istediği hediyeleri alamayınca verdiği tepki kısa sürede gündem olurken, yayın kesitleri farklı platformlarda paylaşılmaya başladı. Kullanıcılar, Alihan'ın TikTok'taki bu sıra dışı görüntüleri hakkında yorumlarda bulundu.
TikTok'ta son dönemde yaygınlaşan slime yayınlarında içerik üreticileri, kamera karşısında tutkal, renklendirici, sim ve tıraş köpüğü gibi malzemelerle slime hazırlıyor. İzleyiciler ise yayıncılara platform üzerinden sanal hediyeler gönderiyor. Gönderilen hediyelerin türüne göre slime karışımına farklı malzemeler ekleniyor veya yapılan işlemler değişiyor.
Sanal hediyeler, platform kesintilerinin ardından yayıncılar için gelir elde etme yöntemlerinden biri haline geliyor. Bu nedenle yayıncılar, canlı yayınlarda izleyicilerle etkileşim kurarak daha fazla hediye toplamaya çalışıyor.
TikTok'ta son dönemde yaygınlaşan slime yayınları, sosyal medyanın dikkat çeken akımları arasına girdi. Yayıncılar, kamera karşısında tutkal, renklendirici, sim ve tıraş köpüğü gibi malzemeleri kullanarak farklı slime karışımları hazırlıyor. İzleyiciler ise canlı yayın sırasında gönderdikleri sanal hediyelerle bu sürece dahil oluyor.
Gönderilen hediyenin türüne göre slime karışımına yeni malzemeler ekleniyor veya farklı işlemler yapılıyor. Böylece izleyiciler, yayın akışını doğrudan etkileyebiliyor. Platform üzerinden satın alınan jetonlarla gönderilen sanal hediyeler ise belirli kesintilerin ardından yayıncılar için gelir elde etme imkanı sunuyor.