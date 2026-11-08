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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:15

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz biyolojik babasıyla ilk kez fotoğraf paylaştı! Beklemeden soyadını değiştirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulmak için yardım isteyen Hamid Yorulmaz, DNA sonucunun açıklanmasının ardından ailesiyle bir araya geldi. İlk aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Hamid'in soyadı değişikliği de dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz biyolojik babasıyla ilk kez fotoğraf paylaştı! Beklemeden soyadını değiştirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:15

'nın programında yaşadıklarıyla gündeme gelen Hamid Yorulmaz'ın hikayesinde yeni bir gelişme yaşandı. Biyolojik babasını bulmak için verdiği mücadele DNA testiyle sonuçlanan Hamid, bu kez ailesiyle çekildiği ilk fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Babası ve kardeşleriyle aynı karede yer alan gencin babasına olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekerken soyadını değiştirmesi de merak uyandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz biyolojik babasıyla ilk kez fotoğraf paylaştı! Beklemeden soyadını değiştirdi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Müge Anlı'nın programında biyolojik babasını bulan Hamid Yorulmaz, ailesiyle ilk fotoğrafını paylaşarak biyolojik babasının soyadını aldı.
Hamid Yorulmaz, DNA testi sonucunda biyolojik babasına ve kardeşlerine kavuştu.
Ailesiyle ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Hamid'in, babasına olan fiziksel benzerliği dikkat çekti.
Hamid Yorulmaz, beklemeden soyadını değiştirerek biyolojik babasının soyadını aldı.
Hamid'in biyolojik babasını aramasının arkasında ailesini tanıma isteğinin yanı sıra tedavisi için ihtiyaç duyduğu ilik arayışı da yer alıyordu.
Ailesine kavuşan genç adamın bundan sonraki en önemli gündeminin ilik nakli ve tedavi süreci olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

HAMİD YORULMAZ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ! BİYOLOJİK BABASININ SOYADINI ALDI

Müge Anlı'nın programında biyolojik babasını bulmak için yardım isteyen Hamid Yorulmaz, DNA testinin ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. Biyolojik babasıyla bir araya gelen genç adam, ailesiyle ilk fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Babası ve kardeşleriyle aynı karede yer alan Hamid'in, beklemeden soyadını değiştirmesi dikkat çekti.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz biyolojik babasıyla ilk kez fotoğraf paylaştı! Beklemeden soyadını değiştirdi

HAMİD YORULMAZ'IN BABASIYLA OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!

Ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hamid Yorulmaz'ın paylaştığı ilk aile fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Özellikle biyolojik babasıyla yan yana geldiği karedeki fiziksel benzerlik dikkat çekti. Paylaşımın ardından Hamid'in takipçileri de genç adamın babasıyla olan benzerliği hakkında yorumlarda bulundu.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz biyolojik babasıyla ilk kez fotoğraf paylaştı! Beklemeden soyadını değiştirdi

MÜGE ANLI'DA HAMİD YORULMAZ'IN HAYATINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI!

Biyolojik babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Hamid Yorulmaz, yaşadığı gelişmelerin ardından ailesiyle yeni bir başlangıç yaptı. Babası ve kardeşleriyle bir araya gelen Hamid'in mutluluğu sosyal medya paylaşımına da yansıdı. Soyadı değişikliğiyle de gündeme gelen genç adamın hikayesi, programın izleyicileri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz biyolojik babasıyla ilk kez fotoğraf paylaştı! Beklemeden soyadını değiştirdi

MÜGE ANLI'DA HAMİD YORULMAZ'IN KAVUŞMA HİKAYESİ GÜNDEM OLDU!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik ailesini bulmak için yardım isteyen Hamid Yorulmaz'ın hikayesi, yaşanan gelişmelerle yeni bir boyut kazandı. sonucunda biyolojik babasıyla ilgili merak edilen sorular yanıt bulurken Hamid de yıllardır aradığı ailesine kavuştu.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz biyolojik babasıyla ilk kez fotoğraf paylaştı! Beklemeden soyadını değiştirdi

İlk kez babası ve kardeşleriyle aynı karede yer alan genç adam, bu özel anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Soyadını da değiştirerek biyolojik babasının soyadını alan Hamid'in hikayesi, programın izleyicileri arasında yeniden gündem oldu. Ailesine kavuşmasının ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hamid Yorulmaz, hayatındaki yeni başlangıcı takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz biyolojik babasıyla ilk kez fotoğraf paylaştı! Beklemeden soyadını değiştirdi

Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasına ulaşma çabasının arkasında yalnızca ailesini tanıma isteği değil, tedavisi için ihtiyaç duyduğu ilik arayışı da bulunuyordu. Müge Anlı'nın programında başlayan süreçte biyolojik babasına ulaşan Hamid'in bundan sonraki en önemli gündemi ise tedavi süreci oldu. Ailesiyle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan genç adamın, ilik nakli ve tedavisine ilişkin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

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ETİKETLER
#Müge Anlı
#DNA testi
#Tatlı Sert
#Biyolojik Baba
#Hamid Yorulmaz
#Magazin
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