Alkollü yakalanan Sıla Türkoğlu ehliyetini kaptırdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 15:22 - Güncelleme : 18 May 2024 15:35
Kızılcık Şerbeti'ninde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz gün alkollü araç kullanırken yakalandı. Ehliyetine el konulan Türkoğlu, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek'in uyuşturucu pazarlığı yaptığı haberinin ardından aynı dizideki başka bir oyuncu Sıla Türkoğlu da alkollü araç kullanırken yakalandı.
SILA TÜRKOĞLU EHLİYETİNİ KAPTIRDI
EKOL TV'nin yayınladığı videoda, gece geç saatlerde alkollü yakalanan Sıla Türkoğlu, ehliyetini kaptırdı. Görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden oyuncu, istese de kaçamadı.
Kaynak: TGRT Haber