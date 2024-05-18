18 May 2024 15:22 - Güncelleme : 18 May 2024 15:35

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek'in uyuşturucu pazarlığı yaptığı haberinin ardından aynı dizideki başka bir oyuncu Sıla Türkoğlu da alkollü araç kullanırken yakalandı.

SILA TÜRKOĞLU EHLİYETİNİ KAPTIRDI

EKOL TV'nin yayınladığı videoda, gece geç saatlerde alkollü yakalanan Sıla Türkoğlu, ehliyetini kaptırdı. Görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden oyuncu, istese de kaçamadı.