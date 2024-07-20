Angelina Jolie galip geldi! Biyolojik kızı Shiloh, babası Brad Pitt'ten vazgeçiyor

20 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 15:08

2016 yılından beridir Angelina Jolie ve Brad Pitt'in devam eden resmi boşanma davasında biyolojik kızları Shiloh'un aldığı karar damga vurdu.

ANGELİNA JOLİE GALİP GELDİ!

Yıllardır çocuklarını eski eşi Brad Pitt'ten uzaklaştırmak için çalışan Angelina Jolie'nin yüzünü kızı Shiloh'un kararı güldürdü.

Aralarında gizlilik sözleşmesi olan Pitt ve Jolie, bir türlü uzlaşamadı. Çünkü Jolie kabul ettiği bazı mal varlıkları Bitt'e vermemek için dava sürecini uzattı.

SHİLOH, BABASI BRAD PİTT'TEN VAZGEÇİYOR

Üstelik Brad Pitt'in çocuklarına şiddet uyguladığını iddia eden Jolie ve Bitt arasında husumete dönen boşanma davasına Shiloh'un kararı damga vurdu.

Shiloh, babasının annesini üzdüğünü gerekçe göstererek babasının soy adından vazgeçti. Bu haberi ise gazeteden yayınladığı bir yazı ile kamuoyuna duyurdu.

Mahkemeye Shiloh Jolie'yi kullanmak istediğini belirten genç kız 18 yaşına girer girmez bu kararı kendi iradesiyle aldığını ifade etti.

Kaliforniya yasalarına göre; Shiloh'un kararını bir ay boyunca resmi gazetelerde yayımlaması gerekiyor. Üstelik dilekçesinde ise değiştirmeye yönelik haklı gerekçeler sunması lazım.

Diğer çocuklarda yasal olarak olmazsa bile babalarının soy isminden vazgeçti.