Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Anıl Altan'dan sosyal medyayı sallayan Yakışıklı Mısırcı taklidi! Yorumlar yağmur gibi yağdı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, 9 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Ağustos ayında sonlandırmışlardı. Boşanma sonrası başarılı oyuncu Anıl Altan, kendini adeta sosyal medyaya adadı. Eğlenceli içeriklerini takipçilerine sunan Altan, son paylaşımıyla Yakışıklı Mısırcı olarak tanınan Alper Temel'i taklit etti. İşte detaylar...

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 12:39

Son zamanların en çok konuşulan ismi Alper Temel, nam-ı diğer Yakışıklı Mısırcı, bu defa ünlü oyuncu Anıl Altan'ın radarına girdi. Turistlerin ilgi odağına yerleşen Yakışıklı Mısırcı'nın bu şöhretine kayıtsız kalamayan Anıl Altan, mısır közlemek yerine mangal başına geçmeyi tercih etti. Genç fenomenin ikonik hareketlerini peş peşe sıralayan Anıl Altan, yaptığı paylaşımla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. İşte Anıl Altan'dan sosyal medyayı sallayan Yakışıklı Mısırcı taklidi...

HABERİN ÖZETİ

Oyuncu Anıl Altan, sosyal medyanın popüler ismi 'Yakışıklı Mısırcı' lakaplı Alper Temel'i taklit ederek bir video paylaştı ve bu durum sosyal medyada gündem oldu.
Anıl Altan, sosyal medyada popüler olan ve turistlerin ilgisini çeken 'Yakışıklı Mısırcı' Alper Temel'i taklit etti.
Altan, mısır közlemek yerine mangal yaparak ve Temel'in ikonik hareketlerini sergileyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Paylaşım sonrası sosyal medyada Altan'ın taklidini beğenenler ve eleştirenler olarak ikiye bölündü.
'Yakışıklı Mısırcı' Alper Temel, 2000 doğumlu olup İstanbul Beyoğlu ve Karaköy'de mısır ve kestane satmaktadır.
Temel, Karaköy'de mısır satarken bir Rus turistin kendisini videoya çekip sosyal medyada paylaşmasıyla tanınmıştır.
ANIL ALTAN'DAN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN YAKIŞIKLI MISIRCI TAKLİDİ!

Hafta sonunun merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için her taraftar gibi hazırlıklarını yapan Anıl Altan, maç heyecanını evinin konforunda yaşamayı tercih etti.

Altan, mangalın başına geçip hem karnını doyurdu hem de takipçilerine unutulmaz bir içerik üretti. Derbinin yüksek tansiyonunu espri dolu videosuyla eğlenceli anlara dönüştüren Altan, Yakışıklı Mısırcı'yı tahtından edecek bir gövde gösterisi yaptı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞIYOR

Sosyal medyada paylaştığı her video ile olay olan ve Yakışıklı Mısırcı olarak fenomen haline gelen Alper Temel’in o meşhur bakışlarını ve tavırlarını birebir kopyalayan Anıl Altan, oyunculuk yeteneğini bir kere daha kanıtladı.

Takipçileri Altan'ın bu paylaşımı sonrası sosyal medya ikiye bölündü. 'Rol çalma Anıl', 'Rakip geldi, piyasa kızışıyor', 'Yakışıklısın ama çapkınsın', gibi yüzlerce yorum yaparken, bazı kullanıcılar Altan'ın Yakışıklı Mısırcı taklidine ateş püskürdü.

'Kendini yakışıklı zannetmesi güldürdü', 'Çok komik daha da yapma', 'Çok iticisin', 'Dalga geçmeye çalıştığın kişi ekmeğiyle para kazanıyor. Bunun dalgası olmaz' gibi yorumlar paylaşımın altına yağmur gibi aktı.

YAKIŞIKLI MISIRCI ALPER TEMEL KİMDİR, NASIL ÜNLÜ OLDU?

Yakışıklı Mısırcı olarak sosyal medyada ün yapan Alper Temel 2000 doğumlu olup 25 yaşındadır. İstanbul Beyoğlu ve Karaköy çevrelerinde seyyar mısır ve kestane satmaktadır.

Çocukluğundan beri tezgah başında olduğunu söyleyen Temel, mesleğinin babasından kaldığını dile getirmiştir. Alper Temel, Karaköy'de mısır satarken Rus turistin kendisini videoya çekip sosyal medyada paylaşması sonrası bir gecede tanınmıştır.

Özellikle Instagram ve TikTok'ta binlerce takipçisi bulunmaktadır. Rusya, Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerden kendisini görmek için gelen turistler bulunuyor.

