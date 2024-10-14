Ankaralı Turgut artık dayanamadı! Evlatlarının yaptıklarını bir bir anlattı

14 Ekim 2024 16:25 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:33

Ünlü türkücü Ankaralı Turgut, bir süredir yakalandığı kanser nedeniyle tedavi altında. 13 kilo veren Ankaralı Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarına isyan etti. Yardım paralarının kendisine ulaşmadığını belirten Ankaralı Turgut lakaplı türkücü Turgut Karataş, "Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar" dedi.

Mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser​ olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut, maddi olarak zor günler geçirdi. İlaç tedavisine başlayan türkücüye sevenleri ve dostları destek oldu. Son olarak video yayınlayan Ankaralı Turgut, yardımların kendisine gelmediğini ve çocukların tüm paralara el koyduğunu belirtti.

ANKARALI TURGUT EVLATLARINI REDDETTİ

Bir süredir kızının evinde kalan Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı. Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen Turgut Karataş, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" dedi.