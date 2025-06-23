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 | Dilek Ulusan

Annesi “Affetmiyorum” dedi! Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek suçlamalar hakkında ilk kez konuştu

Anoreksiya ile verdiği savaşı kaybeden Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek, kayınvalidesi Umut Candan’ın “Onu asla affetmiyorum” sözlerine ise ilk kez cevap verdi.

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Annesi “Affetmiyorum” dedi! Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek suçlamalar hakkında ilk kez konuştu
KAYNAK:
Show TV
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 17:20

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 29 kiloya düştükten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Nihal Candan önce 25, sonra 23 kiloya düştü ve 20 Haziran akşamı hayatını kaybetti. Kalbinin durduğu ilk seferde 10 dakikalık kalp masajının ardından hayata döndürülen Nihal Candan, kalbi ikinci kez durduğunda hayata tutunamadı. Candan’ın annesi Umut Candan, yaptığı açıklamalarla gündem olurken, Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'i de suçladı.

NİHAL CANDAN'IN ESKİ EŞİ İLK KEZ KONUŞTU

Candan’ın annesi Umut Candan, yaptığı açıklamada damadı Faruk Çiçek’i suçlayarak, “Kızımı yalnız bıraktı, onu asla affetmiyorum.” demişti. Bu sözler sosyal medyada gündeme oturmuştu. Sessizliğini koruyan Faruk Çiçek ise ilk kez açıklama yaptı.

Annesi “Affetmiyorum” dedi! Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek suçlamalar hakkında ilk kez konuştu

Çiçek konuyla ilgili, “Benim yüzümden hastanelere düşmedi. Nihal’i ben öldürmedim. Hapse girmeden önce ayrılık kararı almıştık. Nihal’in uğradığı başka haksızlıklar varken boşanma davam olan birisinin yanında durmadığım için mi adımı kötüye kullanıyorlar? Yurt dışında olmama rağmen döndüm, hastaneye gittim. Yoğun bakımda yanında oldum, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim.” dedi.

Annesi “Affetmiyorum” dedi! Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek suçlamalar hakkında ilk kez konuştu
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Sıkça Sorulan Sorular

FARUK ÇİÇEK KİMDİR?
Ailesiyle birlikte lojistik firması kuran Faruk Çiçek, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki ülkelere taşımacılık hizmetini yapmaktadır. 1 Şubat 1986’da Şırnak’ta doğan Faruk Çiçek,. 2023 yılında Nihal Candan ile evlenmiş ve çift aynı yıl karşılıklı olarak boşanma davası açmıştı.
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