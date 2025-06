Faruk Çiçek'in eski eşinden Nihal Candan paylaşımı: Ben onu affettim

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklandı. 37 kiloyla tahliye olan Nihal Candan, 23 kiloya kadar düştükten sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Tedaviye cevap vermeyen Nihal Candan, 20 Haziran tarihinde hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'in eski eşinden vefat eden Nihal Candan'a başsağlığı mesajı geldi.

FARUK ÇİÇEK'İN EŞİNDEN NİHAL CANDAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'in iki çocuğunun annesi yaptığı paylaşımda; "Bizler hata yapıyoruz, ama Allah bizi affediyor. O halde, ben kimim ki affetmeyeyim? Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum; onu uzun zaman önce affettim ve başıma gelen her şeyi kabullenip teslim oldum. Herkesi affettim, çünkü hayat kısa; kin, nefret ve üzüntüye asla değmez. Allah her zaman her şeyin karşılığını en güzel şekilde verir. Hayatta her şeyin bir hikmeti ve gizli bir anlamı vardır, çünkü her şey Allah’ın bilgisi ve iradesi dâhilindedir. Allah’tan diliyorum ki, ona rahmet etsin ve mekânını cennet eylesin. Bu yüzden kimseyi yargılamayalım; zira hikmet ve gerçek bilgi yalnızca Allah’a aittir." açıklamasında bulundu.

Fenomen Nihal Candan'ın 2023 yılında sessiz sedasız evlendiği yayınlanan nikah görüntüleriyle ortaya çıkmıştı. Nihal Candan'ın tutuklanmasının ardından tüm iletişimleri kesilen Nihal Candan, Eşim benden fakir çıktı' diyerek ayrıldıklarını duyurdu. Faruk Çiçek'in hastanede Nihal Candan'ı ziyaret ettiği iddiası da gündeme geldi. +