Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Faruk Çiçek'in eski eşinden Nihal Candan paylaşımı: Ben onu affettim

Anoreksiya sebebiyle hayatını kaybeden 30 yaşındaki Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'in iki çocuğunun annesi ise ilk kez konuştu. Faruk Çiçek'in eski eşi Nihal Candan'ın hayatını kaybetmesinin ardından "Onu uzun zaman önce affettim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Faruk Çiçek'in eski eşinden Nihal Candan paylaşımı: Ben onu affettim
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 15:07

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklandı. 37 kiloyla tahliye olan Nihal Candan, 23 kiloya kadar düştükten sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Tedaviye cevap vermeyen Nihal Candan, 20 Haziran tarihinde hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'in eski eşinden vefat eden Nihal Candan'a başsağlığı mesajı geldi.

FARUK ÇİÇEK'İN EŞİNDEN NİHAL CANDAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın eski eşi Faruk Çiçek'in iki çocuğunun annesi yaptığı paylaşımda; "Bizler hata yapıyoruz, ama Allah bizi affediyor. O halde, ben kimim ki affetmeyeyim? Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum; onu uzun zaman önce affettim ve başıma gelen her şeyi kabullenip teslim oldum. Herkesi affettim, çünkü hayat kısa; kin, nefret ve üzüntüye asla değmez. Allah her zaman her şeyin karşılığını en güzel şekilde verir. Hayatta her şeyin bir hikmeti ve gizli bir anlamı vardır, çünkü her şey Allah’ın bilgisi ve iradesi dâhilindedir. Allah’tan diliyorum ki, ona rahmet etsin ve mekânını cennet eylesin. Bu yüzden kimseyi yargılamayalım; zira hikmet ve gerçek bilgi yalnızca Allah’a aittir." açıklamasında bulundu.

Faruk Çiçek'in eski eşinden Nihal Candan paylaşımı: Ben onu affettim

Fenomen Nihal Candan'ın 2023 yılında sessiz sedasız evlendiği yayınlanan nikah görüntüleriyle ortaya çıkmıştı. Nihal Candan'ın tutuklanmasının ardından tüm iletişimleri kesilen Nihal Candan, Eşim benden fakir çıktı' diyerek ayrıldıklarını duyurdu. Faruk Çiçek'in hastanede Nihal Candan'ı ziyaret ettiği iddiası da gündeme geldi. +

Faruk Çiçek'in eski eşinden Nihal Candan paylaşımı: Ben onu affettim
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burcu Özberk'i küplere bindiren yorum!
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.