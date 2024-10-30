Aranan FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı fenomen çıktı! 1 milyon aboneli Zeliha Akpınar videosunda babasını paylaştı

30 Ekim 2024 12:13 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:20

Terör örgütü FETÖ'nün Türkiye'den kaçan ve kımızı kategoride aranan mahrem imamı Mahmut Akpınar'ın İngiltere'deki lüks hayatı ortaya çıktı. Mahmut Akpınar'ın kızı Emine Zeliha Akpınar'ın 1 milyon aboneli youtuber olduğu ortaya çıktı. Baba kızın İngiltere'deki lüks hayatına sosyal medyadan yorum yağdı.

Terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin ardından örgüt mensuplarından bazıları tutuklanırken, bir kısmı ise yurt dışına kaçmıştı. Bu isimlerden biri de mahrem imam olarak bilinen Mahmut Akpınar oldu.

FETÖ'CÜ MAHMUT AKPINAR, KIZININ VİDEOSUNDA ORTAYA ÇIKTI

Mahmut Akpınar İngiltere'de ortaya çıktı. Mahmut Akpınar kızı Zeliha Akpınar'ın videosunda ortaya çıktı. 1 milyon aboneli youtube sayfası bulunan Zeliha Akpınar, İngiltere'de tıp okuyor. Mezuniyet kutlamasında babası Mahmut Akpınar'ı ile kayda alan Zeliha Akpınar'ın lüks hayatı gözler önüne serildi.

Videolarını İngilizce konuşan Zeliha Akpınar, Türkçeyi aksanlı konuşması dikkat çekti. Kızının mezuniyetinde ortaya çıkan kırmızı kategoride aranan Mahmut Akpınar, videoda yorum yağmuruna tutuldu.