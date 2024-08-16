Arda Turan'dan yıllar sonra 'Berkay' itirafı! 'En yanlış olduğum konu' diyerek anlattı

16 Ağustos 2024 11:29 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:57

Dilan Çıtak Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in kızı olarak anılınca keyfi kaçtı! Yüz ifadesi her şeyi anlattı

Dilan Çıtak Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in kızı olarak anılınca keyfi kaçtı! Yüz ifadesi her şeyi anlattı

Arda Turan'ın hayatının anlatıldığı belgeselde 'Yüzleşme' bölümü sosyal medyayı salladı. Pişmanlık duyduğu konulara değinen Arda Turan, Berkay Şahin ile yaşadığı bar kavgasının ardından hastaneye silahla gitmesinden dolayı büyük bir pişmanlık duyduğunu belirtti.

ARDA TURAN'DAN BERKAY ŞAHİN İTİRAFI

Arda Turan'ın hayatının anlatıldığı belgesel yayına girdi. "Arda Turan Yüzleşme" adıyla yayınlanan belgeselde Arda Turan pişmanlıklarını bir bir sıraladı. Turan, şarkıcı Berkay'ın kaldırıldığı hastaneye silahla gitmesinden duyduğu pişmanlığı anlatan Berkay Şahin, "Adam yaralamadan, silahtan ceza aldım. Haklı olarak. Bunların hepsinde suçum var. Faizi bilmem ne konusunda açıklamamda yanlışım. Hakeme saldırma konusunda yanlışım. Ama en yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek. Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru." dedi.

ARDA TURAN İLE BERKAY ŞAHİN OLAYI NEDİR?

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'i gittiği barda taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, aynı mekanda bulunan Berkay Şahin ile kavga etmişti. Berkay Şahin hastaneye kaldırılırken Arda Turan, silahla hastaneyi bastı.