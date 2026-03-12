Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den sevindiren haber! Taburcu oluyor

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Rıza Baba karakteriyle fenomen haline gelen Zafer Ergin vücudundaki enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve hayranlarını korkutmuştu. Ünlü sanatçının menajeri yaptığı paylaşımda, "Yarın hastaneden çıkacak. Bir an önce sete dönmek istiyor" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 15:30

Kurtlar Vadisi ve gibi dizilerle popüler olan hastaneye kaldırılmış ve ünlü sanatçının beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Eşi ve doktoru Zafer Ergin'in vücudundaki nedeniyle hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Zafer Ergin'den sevindiren haber bugün geldi.

ZAFER ERGİN TABURCU OLUYOR

Antibiyotik tedavisiyle hızla vücudu toparlayan Ergin yarın taburcu olacak. Hafta sonu evinde dinlenecek olan 83 yaşındaki usta aktör hafta başı sette iş başı yapacak. Menajeri Hasan Güngör “Her şey yolunda… Enfeksiyon sorunu çözüldü. Yarın hastaneden çıkacak. Bir an önce sete dönmek istiyor” dedi.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den sevindiren haber! Taburcu oluyor

BİNNAZ ERGİN EŞİ ZAFER ERGİN'İN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından paylaşım yapan Binnaz Ergin, "Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek.” demişti.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den sevindiren haber! Taburcu oluyor

ZAFER ERGİN'İN SETTEKİ GÖRÜNTÜSÜ ENDİŞELENDİRDİ

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in hastaneye kaldırılmasının ardından beynine pıhtı attığı iddia edildi. Zafer Ergin'in son sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi eşi Binnaz Ergin duyururken, sanatçının sette çekilmiş son görüntüsü ise hayranlarını endişelendirdi.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den sevindiren haber! Taburcu oluyor

ZAFER ERGİN KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 1942 doğumlu Zafer Ergin, 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir. Özellikle ünlü Türk aktör Cüneyt Arkın'ı birçok film ve dizi projesinde seslendirmiştir. 1980 yılında ise Cemil Demirsipahi'den müzik eğitimi almıştır. Oyuncu asıl çıkışını Kurtlar Vadisi dizisiyle yaşamıştır.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den sevindiren haber! Taburcu oluyor
