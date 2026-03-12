Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den sevindiren haber! Taburcu oluyor

Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar gibi dizilerle popüler olan Zafer Ergin hastaneye kaldırılmış ve ünlü sanatçının beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Eşi ve doktoru Zafer Ergin'in vücudundaki enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Zafer Ergin'den sevindiren haber bugün geldi.

ZAFER ERGİN TABURCU OLUYOR

Antibiyotik tedavisiyle hızla vücudu toparlayan Ergin yarın taburcu olacak. Hafta sonu evinde dinlenecek olan 83 yaşındaki usta aktör hafta başı sette iş başı yapacak. Menajeri Hasan Güngör “Her şey yolunda… Enfeksiyon sorunu çözüldü. Yarın hastaneden çıkacak. Bir an önce sete dönmek istiyor” dedi.

BİNNAZ ERGİN EŞİ ZAFER ERGİN'İN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından paylaşım yapan Binnaz Ergin, "Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek.” demişti.

ZAFER ERGİN'İN SETTEKİ GÖRÜNTÜSÜ ENDİŞELENDİRDİ

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in hastaneye kaldırılmasının ardından beynine pıhtı attığı iddia edildi. Zafer Ergin'in son sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi eşi Binnaz Ergin duyururken, sanatçının sette çekilmiş son görüntüsü ise hayranlarını endişelendirdi.

ZAFER ERGİN KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 1942 doğumlu Zafer Ergin, 1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir. Özellikle ünlü Türk aktör Cüneyt Arkın'ı birçok film ve dizi projesinde seslendirmiştir. 1980 yılında ise Cemil Demirsipahi'den müzik eğitimi almıştır. Oyuncu asıl çıkışını Kurtlar Vadisi dizisiyle yaşamıştır.