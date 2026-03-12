Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın haftalık kazancı ortaya çıktı! 100 bin TL zam aldı

Sinem Ünsal ile başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisiyle çok konuşulan Ozan Akbaba'nın bölüm başı kazancı ortaya çıktı. Ozan Akbaba'nın haftalık kazancının 1.600.000 TL olduğu iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın haftalık kazancı ortaya çıktı! 100 bin TL zam aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 13:30

Çekimleri 'de gerçekleşen ve pazartesi günleri yayınlanan dizisi her hafta seyircisini ekrana toplamayı başardı. Dizide Cihan karakteriyle yer alan 'nın kazancı da gündem oldu.

OZAN AKBABA'NIN BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ BELLİ OLDU

Dizide Cihan karakteriyle iki sezondur yer alan Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1.600.000 TL kazandığı iddia edildi. Ancak Gazete Magazin, geçtiğimiz yılın sonunda Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1.500.000 TL aldığını açıklamıştı. 'ın da aynı ücreti aldığı biliniyordu.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın haftalık kazancı ortaya çıktı! 100 bin TL zam aldı

SİNEM ÜNSAL İLE OZAN AKBABA FİLM PROJESİNDE TEKRAR PARTNER OLDU

Uzak Şehir’in sevilen çifti Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın GoTürkiye tanıtım yüzü olmuşlardı. Ana akımdaki dizilerinin yanı sıra yeni bir projede daha partner olmaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Özellikle ikilinin kostümlü pozu epey konuşulmuştu. Şimdiyse projenin ilk fragmanı yayınlandı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın haftalık kazancı ortaya çıktı! 100 bin TL zam aldı

OZAN AKBABA KAÇ YAŞINDA?

9 Haziran 1982 doğumlu Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın haftalık kazancı ortaya çıktı! 100 bin TL zam aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evleniyor! Yüzük göz kamaştırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilan Polat ve Engin Polat'ın dillere destan kırmızı aracı satışta: Fiyatı 38,5 Milyon TL!
ETİKETLER
#mardin
#sinem ünsal
#Uzak Şehir
#Ozan Akbaba
#Dizi Gelirleri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.