Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın haftalık kazancı ortaya çıktı! 100 bin TL zam aldı

Çekimleri Mardin'de gerçekleşen ve pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir dizisi her hafta seyircisini ekrana toplamayı başardı. Dizide Cihan karakteriyle yer alan Ozan Akbaba'nın kazancı da gündem oldu.

OZAN AKBABA'NIN BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ BELLİ OLDU

Dizide Cihan karakteriyle iki sezondur yer alan Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1.600.000 TL kazandığı iddia edildi. Ancak Gazete Magazin, geçtiğimiz yılın sonunda Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1.500.000 TL aldığını açıklamıştı. Sinem Ünsal'ın da aynı ücreti aldığı biliniyordu.

SİNEM ÜNSAL İLE OZAN AKBABA FİLM PROJESİNDE TEKRAR PARTNER OLDU

Uzak Şehir’in sevilen çifti Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın GoTürkiye tanıtım yüzü olmuşlardı. Ana akımdaki dizilerinin yanı sıra yeni bir projede daha partner olmaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Özellikle ikilinin kostümlü pozu epey konuşulmuştu. Şimdiyse projenin ilk fragmanı yayınlandı.

OZAN AKBABA KAÇ YAŞINDA?

9 Haziran 1982 doğumlu Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı.