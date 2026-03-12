Menü Kapat
10°
Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evleniyor! Yüzük göz kamaştırdı

Konuşanlar programıyla popüler olan Hasan Can Kaya, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü komedyen hakkında ortaya atılan evlilik iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Kaya’nın uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile nişan hazırlığında olduğu konuşulurken, Karabaş’ın parmağındaki yüzük ise dikkat çekti.

Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evleniyor! Yüzük göz kamaştırdı
Geçtiğimiz gün hastane çıkışında görüntülenen ’nın uzun süredir birlikte olduğu portre ressamı Duygu Karabaş ile ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlandığı öne sürüldü. Duygu Karabaş'ın parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

HASAN CAN KAYA EVLENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi içinde yer alan Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Hasan Can Kaya test sonucunun ortaya çıkmasının ardından bu sefer de özle hayatıyla gündeme geldi.

Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evleniyor! Yüzük göz kamaştırdı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hasan Can Kaya'nın 29 Mart’ta ressam Duygu Karabaş ile nişanlanmaya hazırlandığı iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.

Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evleniyor! Yüzük göz kamaştırdı

KARABAŞ'IN PARMAĞINDAKİ YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

haberlerinin ardından gözler Duygu Karabaş’a çevrildi. Dijital sanat ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Duygu Karabaş’ın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları kısa sürede gündem olurken, özellikle parmağındaki yüzük dikkat çekti.

Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evleniyor! Yüzük göz kamaştırdı
