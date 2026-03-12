'Hepsi' grubu eski üyesi Yasemin Yürük, sokakta yürüdüğü sırada talihsiz bir kaza geçirdi

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük, Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir olay geçirdi. Dengesini kaybeden Yasemin Yürük ayağını kırdı.

YASEMİN YÜRÜK KAZA GEÇİRDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubunun yıldız ismi Yasemin Yürük sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Talihsiz bir kaza yaşayan Yürük, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar!

Yolda dengesini kaybedip düşen Yürük'ün ayağı iki yerden kırıldı. Yürük, hastaneye kaldırıldı.

YASEMİN YÜRÜK KAÇ YAŞINDA?

21 Eylül 1986 doğumlu Yasemin Yürük, 2004 yılında Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül ile birlikte Hepsi grubunu kurmuşlardır. Grubun menajerliğini Cemre Kemer'in annesi Şebnem Özberk yürütmüştür. Hepsi grubu ile birlikte 2005 yılında 'Dikkat Şahan Çıkabilir' ve 'Avrupa Yakası' gibi dizilerde rol almış, 2006 yılında 'Kısık Ateşte 15 Dakika' filminde Berna karakterini oynadı.

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yürük, İstanbul'a dönmeden önce arkadaşıyla sahilde kahve keyfi yaparken telefonunu denize düşürdü. Panikleyen Yürük, hiç düşünmeden denize girerek telefonunu çıkarmaya çalıştı. O anlar, yanında bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.