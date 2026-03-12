Menü Kapat
10°
YouTuber Çağdaş Işıl, Hollanda’ya göç ettikten sonra yaşadıklarını anlattı! "Battım, evsiz kaldım, boşandım"

YouTuber Çağdaş Işıl, Hollanda’ya göç ettikten sonra eşiyle boşanıp Türkiye’ye neden dönmek zorunda kaldığını açıkladı. Işıl, “Sokakta kalma ihtimali gelince Türkiye’ye dönmeye karar verdim.” dedi.

YouTuber Çağdaş Işıl, Hollanda'ya göç ettikten sonra yaşadıklarını anlattı!
Haber Merkezi
12.03.2026
14:17
12.03.2026
15:21

Youtuber Çağdaş Işıl eşi ve çocuklarıyla gittiği 'dan kesin dönüş yaptı. Eşinden de boşanan Çağdaş Işıl, Hollanda'da yaşadığı zorlukları bir bir sıraladı.

YouTuber Çağdaş Işıl, Hollanda’ya göç ettikten sonra yaşadıklarını anlattı! "Battım, evsiz kaldım, boşandım"

Youtuber Çağdaş Işıl, Hollanda'da yaşadığı maddi ve manevi zorluklar, eşinden ayrılması ve sokakta kalma ihtimali nedeniyle kesin dönüş yaparak Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.
Çağdaş Işıl, Şubat 2024'te ailesiyle Hollanda'ya göç etti.
Hollanda'da ilk olarak Airbnb'de kaldıklarını ve Uber'de kuryelik yaptığını belirtti.
Birikimini yatırdığı tavuk kızartma dükkanının battığını ve eşinden ayrıldığını söyledi.
Rotterdam'da küçücük bir odada üç kişiyle yaşadığını ve kirasının kazancından fazla olduğunu anlattı.
Sucuk fabrikasında ve mimarlık ofisinde çalıştığını ancak ev bulamadığını belirtti.
Sokakta kalma ihtimali belirince Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini ifade etti.
ÇAĞDAŞ IŞIL NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNDÜĞÜNÜ TEK TEK ANLATTI

Ailecek Hollanda'ya taşınan Çağdaş ışıl, kanalında yaşadığı zorlukları paylaştı. Işıl Türkiye dönem nedenlerini sıralarken, "2024 Şubat ayında ailemle birlikte Hollanda’ya göç ettim. İlk gittiğimizde Amsterdam’da ev bulamadık, 1-2 ay Airbnb’de kaldık. Hem dili öğrenmek hem para kazanmak için Uber’de kuryelik yapmaya başladım. 6-7 ay sonra bir tavuk kızartma dükkanına bütün birikimimi bastım. Hayatımın en büyük hatasıydı iş battı.” dedi.

YouTuber Çağdaş Işıl, Hollanda’ya göç ettikten sonra yaşadıklarını anlattı! "Battım, evsiz kaldım, boşandım"

Eşinden de ayrıldığını belirten Çağdaş Işıl, "Eşim benden ayrılmak istediğini söyledi. Param yok, evim yok, çalabileceğim bir kapı da yoktu.” • “Rotterdam’da küçücük bir odada üç kişiyle yaşamaya başladım. 750 Euro kazanıyordum ama 800 Euro kira veriyordum.” • “Bir süre sucuk fabrikasında çalıştım ama dayanamadım.” • “Sonra mimarlık ofisinde iş buldum fakat yine ev bulamadım.” • “40 yaşında bunlara daha fazla dayanamayacağımı anladım.” •“Sokakta kalma ihtimali gelince Türkiye’ye dönmeye karar verdim.” • “Tek amacım mutlu bir baba olmaktı.” diyerek süreci paylaştı.

YouTuber Çağdaş Işıl, Hollanda’ya göç ettikten sonra yaşadıklarını anlattı! "Battım, evsiz kaldım, boşandım"
