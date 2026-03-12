YouTuber Çağdaş Işıl, Hollanda’ya göç ettikten sonra yaşadıklarını anlattı! "Battım, evsiz kaldım, boşandım"

Youtuber Çağdaş Işıl eşi ve çocuklarıyla gittiği Hollanda'dan kesin dönüş yaptı. Eşinden de boşanan Çağdaş Işıl, Hollanda'da yaşadığı zorlukları bir bir sıraladı.

ÇAĞDAŞ IŞIL NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNDÜĞÜNÜ TEK TEK ANLATTI

Ailecek Hollanda'ya taşınan Çağdaş ışıl, kanalında yaşadığı zorlukları paylaştı. Işıl Türkiye dönem nedenlerini sıralarken, "2024 Şubat ayında ailemle birlikte Hollanda’ya göç ettim. İlk gittiğimizde Amsterdam’da ev bulamadık, 1-2 ay Airbnb’de kaldık. Hem dili öğrenmek hem para kazanmak için Uber’de kuryelik yapmaya başladım. 6-7 ay sonra bir tavuk kızartma dükkanına bütün birikimimi bastım. Hayatımın en büyük hatasıydı iş battı.” dedi.

Eşinden de ayrıldığını belirten Çağdaş Işıl, "Eşim benden ayrılmak istediğini söyledi. Param yok, evim yok, çalabileceğim bir kapı da yoktu.” • “Rotterdam’da küçücük bir odada üç kişiyle yaşamaya başladım. 750 Euro kazanıyordum ama 800 Euro kira veriyordum.” • “Bir süre sucuk fabrikasında çalıştım ama dayanamadım.” • “Sonra mimarlık ofisinde iş buldum fakat yine ev bulamadım.” • “40 yaşında bunlara daha fazla dayanamayacağımı anladım.” •“Sokakta kalma ihtimali gelince Türkiye’ye dönmeye karar verdim.” • “Tek amacım mutlu bir baba olmaktı.” diyerek süreci paylaştı.