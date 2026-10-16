Arnavut Kaldırımı klibindeki çocuk Batuhan Aydar büyüdü! Görenler tanımakta zorluk çekiyor

Arnavut Kaldırımı şarkısı 90’lı yılların en çok dinlediği şarkılardan biri olurken klibinde oynayan küçük çocukla gündem oldu. Batuhan Aydar’ın oynadığı klibin üzerinden tamı tamına 32 yıl geçerken çocuk yıldız Batuhan Aydar’ı görenler tanımakta zorlanıyor.

ARNAVUT KALDIRIMI KLİBİNDEKİ ÇOCUK BATUHAN AYDAR BÜYÜDÜ!

90’lı yılların belki de en güzel şarkılarından biri olan Arnavut Kaldırımı üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hala daha sevilerek dinlenen şarkılar arasında yerini alıyor. Özellikle de sevilen sözleri ve melodisiyle akıllardan hiç çıkmayan Arnavut Kaldırımı şarkısı Demet Sarıoğlu’nun sesinden dinleniyordu.

Özellikle de klibinin milyonluk kliplerle yarışır olması da şarkısının ne kadar güzel olduğunu gösterirken nostalji oluşu bile adamı kendine çekiyor. Demet Sarıoğlu’nun güçlü sesi ve kendine has yorumuyla bugün bile ilk günkü heyecanla dinlenen şarkı 1994 yılında yayımlanan Kınalı Bebek albümünde yer almıştı.

Klipte ıslak taşlı sokaklar, masalsı görüntüler derken o yılların estetik görünümleri herkesi ekran başına kilitlemeyi de başarıyor. Özellikle de klipte yer alan çocuk yıldız Batuhan Aydar, mavi gözleri elinde pamuk şekeriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Sevimliliği ile dikkatleri üzerine çeken Aydar, 32 yıl sonra merak konusu oldu.

Genellikle oynadığı kliplerle sevimliliğiyle dikkatleri üzeri çeken Batuhan Aydar, yıllar sonra ortaya çıktı. Sevilen şarkını klibinde oynayan Batuhan Aydar, büyüyen haliyle dikkatleri üzerine çekti. Magazin dünyasına damga vurdu.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Arnavut Kaldırım şarkısındaki kliple hayatımıza giren Batuhan Aydar, yıllar sonra ortaya çıktı. Bugünkü halini görenler tanımakta zorluk çekti. 1990 yılında dünyaya gelen Batuhan Aydar daha çocuk yaşlarda ekran karşısına çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Özellikle de Barış Manço’nun unutulmaz programında yer alan Aydar, daha sonrasında oyunculuğa adım attı. Kuruluş Osman, Ayşecik gibi yapımlarla ekranlara gelen Aydar, şimdilerde 36 yaşında.

Başarılı bir kariyer yolculuğu yapan Batuhan Aydar, karizmatik tarzı ve yıllar geçse de değişmeyen mavi gözleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da yakından takip ediliyor.