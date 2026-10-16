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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:21

Arnavut Kaldırımı klibindeki çocuk Batuhan Aydar büyüdü! Görenler tanımakta zorluk çekiyor

90’lı yılların en sevilen şarkılarından biri olan Arnavut Kaldırımı, sadece sözleriyle ya da melodisiyle değil klibindeki oyuncularla da merak konusu oluyor. Özellikle de klipte oynayan küçük çocuk Batuhan Aydar, gündeme geliyor. Aradan geçen 32 yılda Batuhan Aydar büyürken görenler tanımakta zorluk çekiyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Arnavut Kaldırımı klibindeki çocuk Batuhan Aydar büyüdü! Görenler tanımakta zorluk çekiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:21

Arnavut Kaldırımı şarkısı 90’lı yılların en çok dinlediği şarkılardan biri olurken klibinde oynayan küçük çocukla gündem oldu. Batuhan Aydar’ın oynadığı klibin üzerinden tamı tamına 32 yıl geçerken çocuk yıldız Batuhan Aydar’ı görenler tanımakta zorlanıyor.

ARNAVUT KALDIRIMI KLİBİNDEKİ ÇOCUK BATUHAN AYDAR BÜYÜDÜ!

90’lı yılların belki de en güzel şarkılarından biri olan Arnavut Kaldırımı üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hala daha sevilerek dinlenen şarkılar arasında yerini alıyor. Özellikle de sevilen sözleri ve melodisiyle akıllardan hiç çıkmayan Arnavut Kaldırımı şarkısı Demet Sarıoğlu’nun sesinden dinleniyordu.

Arnavut Kaldırımı klibindeki çocuk Batuhan Aydar büyüdü! Görenler tanımakta zorluk çekiyor

Özellikle de klibinin milyonluk kliplerle yarışır olması da şarkısının ne kadar güzel olduğunu gösterirken nostalji oluşu bile adamı kendine çekiyor. Demet Sarıoğlu’nun güçlü sesi ve kendine has yorumuyla bugün bile ilk günkü heyecanla dinlenen şarkı 1994 yılında yayımlanan Kınalı Bebek albümünde yer almıştı.

Arnavut Kaldırımı klibindeki çocuk Batuhan Aydar büyüdü! Görenler tanımakta zorluk çekiyor

Klipte ıslak taşlı sokaklar, masalsı görüntüler derken o yılların estetik görünümleri herkesi ekran başına kilitlemeyi de başarıyor. Özellikle de klipte yer alan çocuk yıldız Batuhan Aydar, mavi gözleri elinde pamuk şekeriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Sevimliliği ile dikkatleri üzerine çeken Aydar, 32 yıl sonra merak konusu oldu.

Arnavut Kaldırımı klibindeki çocuk Batuhan Aydar büyüdü! Görenler tanımakta zorluk çekiyor

Genellikle oynadığı kliplerle sevimliliğiyle dikkatleri üzeri çeken Batuhan Aydar, yıllar sonra ortaya çıktı. Sevilen şarkını klibinde oynayan Batuhan Aydar, büyüyen haliyle dikkatleri üzerine çekti. Magazin dünyasına damga vurdu.

Arnavut Kaldırımı klibindeki çocuk Batuhan Aydar büyüdü! Görenler tanımakta zorluk çekiyor

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Arnavut Kaldırım şarkısındaki kliple hayatımıza giren Batuhan Aydar, yıllar sonra ortaya çıktı. Bugünkü halini görenler tanımakta zorluk çekti. 1990 yılında dünyaya gelen Batuhan Aydar daha çocuk yaşlarda ekran karşısına çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. 

Arnavut Kaldırımı klibindeki çocuk Batuhan Aydar büyüdü! Görenler tanımakta zorluk çekiyor

Özellikle de ’nun unutulmaz programında yer alan Aydar, daha sonrasında oyunculuğa adım attı. Kuruluş Osman, Ayşecik gibi yapımlarla ekranlara gelen Aydar, şimdilerde 36 yaşında. 

Arnavut Kaldırımı klibindeki çocuk Batuhan Aydar büyüdü! Görenler tanımakta zorluk çekiyor

Başarılı bir kariyer yolculuğu yapan Batuhan Aydar, karizmatik tarzı ve yıllar geçse de değişmeyen mavi gözleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da yakından takip ediliyor.

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ETİKETLER
#barış manço
#Arnavut Kaldırımı
#Batuhan Aydar
#Demet Sarıoğlu
#Kınalı Bebek
#Magazin
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