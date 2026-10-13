Selçuk Yöntem’den yıllar sonra gelen Kim Milyoner Olmak İster itirafı! “Yarışmacıları eleştiriyordum”

ATV’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, izleyicisi tarafından yıllardır büyük bir ilgi görüyor. Öyle ki Kenan Işık’ın rahatsızlığından sonra sunucu koltuğuna oturan başarılı oyuncu Selçuk Yöntem, yıllar sonra yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Ceyda Düvenci’nin programında yarışmada kimsenin bilmediği durumu anlatarak dikkatleri üzerine çekti.

SELÇUK YÖNTEM’DEN YILLAR SONRA GELEN KİM MİLYONER OLMAK İSTER İTİRAFI!

‘Deli Yürek’, ‘Kurtlar Vadisi’ ve ‘Aşk-ı Memnu’ gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve her döneme damga vuran Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının da bir zamanlar sunuculuğunu yapan Selçuk Yöntem, yıllar sonra gelen itirafla dikkatleri üzerine çekti.

ATV’nin sevilerek takip edilen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan Işık’ın sunumuyla izleyicinin dikkatini çekmişti. Ancak Kenan Işık’ın sağlığıyla ilgili meydana gelen gelişmelerden sonra yerine getirilen usta oyuncu Selçuk Yöntem, uzun dönem Kim Milyoner Olmak İster programının sunuculuğunu üstlendi.

Şimdilerde ise Ceyda Düvenci’nin ‘Bambaşka Sohbetler’ programına konuk olan Selçuk Yöntem, programa ilişkin dikkat çeken bir anısını paylaştı. Yarışmacılarla ilgili kimsenin bilmediği itirafı yapan Yöntem kısa sürede gündemdeki yeri alarak yaşadıklarını açıkladı.

“YARIŞMACILARI ELEŞTİRİYORDUM”

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstelenen Selçuk Yöntem, yarışmacıların kararlarını zaman zaman eleştirdiğini ifade etti. Ayrıca kendisinin de sunucu değil de yarışmacı koltuğunda oturduğunda benzer bir durum yaşadığını ve bunun farklı bir psikoloji olduğunu anlattı.

Selçuk Yöntem, yarışmacıların bazen ilk hissettikleri cevabı değil de değiştirdikleri cevapları vermelerini anlamakta zorlandığını belirtti. Onların sezgilerine güvenmeleri gerektiğini düşündüğünü söyleyen Selçuk Yöntem sözlerini şu şekilde aktardı:

“Ben oradaki yarışmacıları hep eleştiriyordum. Ya niye hislerinize güvenmiyorsunuz? Niye? Bak o tam onu diyecektin, değiştirdin bunu yaptın. Biraz hislerinize güvenin ya.”

Yarışmacıların başına gelen bu durumu anlamak için bir gün yapım ekibine kendisinin de yarışmacı olmak istediğini söylediğini ve yarışmacı koltuğuna oturan Selçuk Yöntem, büyük ödüle kadar ilerlediğini ancak tıpkı yarışmacılar gibi yaptığını açıkladı.

"Fazla yükleniyorum beni yarıştırın dedim. Kendi aramızda çekim yaptık, kimse izlemedi. Bu bir anı. Şöyle o zaman 1 milyon liraydı. 250.000'lik soruya geldim. Onu bilirsem 1 milyonluk soru açılacak. Bilmiyorum sorunun cevabı ama içimden bir his A diyor. Yani şakasına bize bir psikolojiyi önlemek için ben bunu yapıyorum. Eleştirdiğim yarışmacıdaki eleştirdiğim şeyi yaptım. Hissettiğimi söylemedim. Çekildim. Sanki para varmış gibi ortada."