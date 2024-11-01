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Arzu Yanardağ’dan tartışmaya neden olacak evlilik açıklaması

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 16:23 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:23
Arzu Yanardağ’dan tartışmaya neden olacak evlilik açıklaması

Kendisinden 20 yaş büyük oyuncu Mehmet Esen ile sevgili olan Arzu Yanardağ, evlilik açıklamasıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu belirten Arzu Yanardağ, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Oyuncu​ ve sunucu​ Arzu Yanardağ, 2 kez boşanmasının ardından 20 yıllık arkadaşı oyuncu Mehmet Esen ile yeni aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından Mehmet Esen ile kerelerini paylaşan Arzu Yanardağ’dan dikkat çeken evlilik​ çıkışı geldi.

ARZU YANARDAĞ'DAN TARTIŞMA OLUŞTURACAK SÖZLER

Geçtiğimiz gün 'Çılgın Dersane 5: Updated' filminin galasına katılan Arzu Yanardağ özel hayatına dair muhabirlerin sorularını cevapladı. Muhabirlerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evlilik insan doğasına aykırı." cevabını verdi. Açıklamasıyla sosyal medyayı ikiye bölen Arzu Yanardağ bir süredir oyuncu Mehmet Esen ile beraber.

Arzu Yanardağ’dan tartışmaya neden olacak evlilik açıklaması - 1. Resim

Dikkat çeken açıklamalara imza atan Arzu Yanardağ, "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusu üzerine ise "Evet. Bence burada evli olanlar vardır, daha iyi bilir" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular
31 Ağustos 1977 doğumlu Arzu Yanardağ, tiyatrocu Ferruh Yanardağ ve hemşire Nejla Yanardağ çiftinin ikinci kızı olarak İstanbul’da doğdu. 1996 yılında yönetmenliğini Kaya Ererez’in yaptığı Unutabilsem adlı dizinin başrolünü Emrah ile paylaşarak oyunculuğa başladı. Tatil Aşkları, Hayat Bağları, Eylül, Rüzgâr, Umut Adası ve Gurbet Yolcuları gibi birçok dizide rol aldı.

Kaynak: tgrthaber.com
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