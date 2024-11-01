Arzu Yanardağ’dan tartışmaya neden olacak evlilik açıklaması

01 Kasım 2024 16:23 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:23

Kendisinden 20 yaş büyük oyuncu Mehmet Esen ile sevgili olan Arzu Yanardağ, evlilik açıklamasıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu belirten Arzu Yanardağ, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Bengü ve Selim Selimoğlu'nun neden boşandığı ortaya çıktı!

Bengü ve Selim Selimoğlu'nun neden boşandığı ortaya çıktı!

Oyuncu​ ve sunucu​ Arzu Yanardağ, 2 kez boşanmasının ardından 20 yıllık arkadaşı oyuncu Mehmet Esen ile yeni aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından Mehmet Esen ile kerelerini paylaşan Arzu Yanardağ’dan dikkat çeken evlilik​ çıkışı geldi.

ARZU YANARDAĞ'DAN TARTIŞMA OLUŞTURACAK SÖZLER

Geçtiğimiz gün 'Çılgın Dersane 5: Updated' filminin galasına katılan Arzu Yanardağ özel hayatına dair muhabirlerin sorularını cevapladı. Muhabirlerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evlilik insan doğasına aykırı." cevabını verdi. Açıklamasıyla sosyal medyayı ikiye bölen Arzu Yanardağ bir süredir oyuncu Mehmet Esen ile beraber.

Dikkat çeken açıklamalara imza atan Arzu Yanardağ, "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusu üzerine ise "Evet. Bence burada evli olanlar vardır, daha iyi bilir" dedi.