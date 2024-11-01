Bengü ve Selim Selimoğlu'nun neden boşandığı ortaya çıktı!

01 Kasım 2024 14:25 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:28

Şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu dün anlaşmalı olarak 10 dakika süren duruşma sonrası boşandı. 6 yıllık evlilik tek celsede biterken, 2 çocuk anne Bengü'ye verildi. Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanma nedeni ise ortaya çıktı.

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2018 yılında evlenen Bengü​ ve Selim Selimoğlu çifti, dün anlaşmalı olarak boşandı. Aralarında bir süredir problem olduğu konuşulan çift, her fırsatta ayrılık iddialarını yalanladı. Dün 10 dakika süren davayla boşanan Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanma​ nedeni ortaya çıktı. Bir süredir işlerinden dolayı birbirinden uzakta olan çifti, evliliklerini kurtarmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

BENGÜ VE SELİM SELİMOĞLU NEDEN BOŞANDI?

Aramızda Kalmasın'da konuşan Müge Dağıstanlı, Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanma nedeni hakkında konuşarak, 'Bengü ailesine çok düşkün. İzmir Çeşme'de yazlıkları var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor tatile gidiyor ama görüntülerde hiç Selim Selimoğlu yok. 1,5 yıl önce duyduk... Bu iddiayı Bengü kapattı. 'Her ailede tatsızlıklar olabilir, yenebileceğimizi düşünüyoruz' dedi." diyerek çift arasında uzun süredir devam eden sorunların olduğunu belirtti.

Selim Selimoğlu'nun Yalova'ya sürekli gitmesinden dolayı aralarında problemler yaşandığını belirten Müge Dağıstanlı, "Ama 1 yıl öncede kesin olarak boşanma kararı aldıkları geldi. Hatta Bengü dava açmak üzere harekete geçmişti ve bu durumu doğrulamıştı. Fakat Selim Selimoğlu'nun biraz evden kopmasıyla ilgili bir durum bu. Bir ihanet, başka bir durum yok. Selimoğlu'nun işleri Yalova'da haftanın iki üç günü gidiyor. Bengü daha çok çocuklarının ve kendisinin yanında olmasını istemiş olabilir. Bazen fiziki ayrılıklarda kopukluk yaşanmasına neden olabiliyor.'' ifadelerini kullandı.