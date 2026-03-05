Menü Kapat
11°
Aslıhan Doğan Turan, milyonluk zırhlı aracı ve kolundaki ev fiyatına çantasıyla ortalığı salladı!

Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Etiler'de kameralara takıldı. Bir kasap çıkışı yaptığı alışverişte görüntülenen Turan, park halindeki milyonluk aracı ve kolundaki paha biçilmez çantasıyla sosyal medyayı adeta salladı. İşte detaylar...

Aslıhan Doğan Turan, milyonluk zırhlı aracı ve kolundaki ev fiyatına çantasıyla ortalığı salladı!
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Etiler'de bir kasap çıkışı görüntülendi. 110 milyon TL değerindeki Rolls - Royce Cullinan'a binen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın kolundaki Hermes imzalı çantası da dikkat çekti. Piyasa değeri neredeyse ev fiyatıyla yarışan çanta, magazin gündemine resmen oturdu. Detaylar haberimizde...

ASLIHAN DOĞAN TURAN, MİLYONLUK ZIRHLI ARACI VE KOLUNDAKİ EV FİYATINA ÇANTASIYLA ORTALIĞI SALLADI

Magazin dünyasının gündeminde yer alan Aslıhan Doğan Turan, Etiler'de bir kasap çıkışı objektiflere yansıdı.

Aslıhan Doğan Turan, milyonluk zırhlı aracı ve kolundaki ev fiyatına çantasıyla ortalığı salladı!

Lüks ötesi aracı ve servet değerindeki çantasıyla kameralara yakalanan , gazetecilerle de sohbet etti. Samimi açıklamalar yapan Turan, merak edilen soruları cevapladı.

Aslıhan Doğan Turan, milyonluk zırhlı aracı ve kolundaki ev fiyatına çantasıyla ortalığı salladı!

AİLE VİDEOLARI GERİ DÖNÜYOR

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, aile videolarına ara verdiklerini de belirtti. Ancak takipçilerine müjdeli haber de gecikmedi. Ünlü isim Aslıhan Doğan Turan, 'Çok talep var, aile videoları devam edecek. Biz de çekerken çok eğleniyoruz' açıklamalarında bulundu.

Aslıhan Doğan Turan, milyonluk zırhlı aracı ve kolundaki ev fiyatına çantasıyla ortalığı salladı!

Etiler'de bir kasaptan alışveriş yapan Aslı Doğan Turan'ın okul toplantısına yetişmeye çalıştığı öğrenildi. Eşi Arda Turan'ın yoğun idman programı nedeniyle de kendisine eşlik edemediğini söyleyen Turan, 110 milyon TL değerindeki Rolls - Royce Cullinan model aracı ve kolundaki Hermes çanta ile görenleri kendine hayran bıraktı.

Aslıhan Doğan Turan, milyonluk zırhlı aracı ve kolundaki ev fiyatına çantasıyla ortalığı salladı!

ASLIHAN DOĞAN TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Doğan Turan 4 Aralık 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. İş adamı Sabri Doğan ve modacı Güler Doğan'ın kızıdır. Aslıhan Turan, Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de Drexel Üniversitesi ve İngiltere'de University of Westminster Cavendish Campus'te eğitim görmüştür.

Aslıhan Doğan Turan, milyonluk zırhlı aracı ve kolundaki ev fiyatına çantasıyla ortalığı salladı!

Ceza hukuku bölümü mezunu olan Turan, 7 yıl boyunca Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda piyano ve solfej dersleri de almıştır.

Aslıhan Doğan Turan, milyonluk zırhlı aracı ve kolundaki ev fiyatına çantasıyla ortalığı salladı!

Aslıhan Doğan Turan ve ünlü teknik direktör Arda Turan ise 2018 yılında evlenmiştir. Çiftin Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunuyor.

