Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer'in yıllar içindeki değişimi konuşuluyor! Bir döneme damga vurmuştu!

Bir zamanlar televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden olan Selda Özer, şimdilerde Bodrum'da sakin ve doğayla iç içe bir hayat yaşıyor. Oyunculuk çalışmalarına ara veren sanatçı, günlük yaşamından kesitleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Yaz aylarında denizde çekilen fotoğrafları ve doğal hâlini yansıtan kareleri, Asmalı Konak izleyicilerine geçmiş yılları yeniden hatırlattı.

ASmalı KONAK'IN UNUTULMAZ DİLARA'SIYDI

1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selda Özer, oyunculuk kariyerinden önce mankenlik yapıyordu. Bir dönem Mudo'nun reklam yüzü olarak da tanınan Özer, televizyon dünyasına 1996 yılında yayınlanan Şehnaz Tango dizisiyle adım attı. Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerini paylaştığı yapım, oyuncunun kariyerindeki ilk önemli duraklardan biri oldu.

Özer, 1999 yılında Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini üstlendiği Harem Suare filminde de rol aldı. Haluk Bilginer ve Pelin Batu gibi isimlerle aynı projede yer alan oyuncu, sinema deneyiminin ardından televizyon projelerinde de dikkat çekmeye devam etti.

Ancak onu geniş izleyici kitlesine tanıtan asıl yapım, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde bulunduğu Asmalı Konak oldu. Dizide Dilara Karadağ karakterine hayat veren Selda Özer, güçlü duruşuyla izleyicilerin hafızasında yer edindi. Başarılı oyuncu, 2003 yılında vizyona giren Asmalı Konak: Hayat filminde de aynı karakterle kamera karşısına geçti.

İSTANBUL MASALI'NDA DA ROL ALDI

Asmalı Konak'ın ardından İstanbul Masalı dizisinde Şahika karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selda Özer, kariyeri boyunca daha çok güçlü, dikkat çekici ve karmaşık kadın karakterleriyle öne çıktı. Uzun yıllardır düzenli bir dizi veya sinema projesinde görünmeyen oyuncu, buna rağmen sevenleri tarafından unutulmuş değil. Özer, hayranlarıyla iletişimini @seldaozr kullanıcı adlı Instagram hesabı üzerinden sürdürüyor.

SON FOTOĞRAFLARIYLA YENİDEN KONUŞULDU

Selda Özer'in özellikle bu yaz sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar, takipçilerinin ilgisini çekti. Yıllar önce ekranlarda alışılan gösterişli tarzından daha sade bir görünüme yönelen oyuncu, doğal hâliyle dikkatleri üzerine topladı.

24 Temmuz tarihinde paylaştığı gece selfiesinde kıvırcık saçları ve halka küpeleriyle objektife gülümseyen Özer, yaşını gizlemeyen görünümüyle beğeni topladı. Oyuncunun son fotoğrafları, Asmalı Konak döneminden bu yana geçen yılları da yeniden gündeme taşıdı.

BODRUM'DA GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Oyunculuk temposundan uzaklaşan Selda Özer, yaşamını Bodrum'da sürdürmeyi tercih ediyor. Şehrin yoğunluğundan uzak, doğayla iç içe ve huzurlu bir hayat yaşayan sanatçı, zamanının önemli bölümünü deniz ve doğayla geçiriyor.

17 Haziran'da Instagram hesabından paylaştığı, masmavi denizde kollarını açarak yüzdüğü fotoğraf da takipçilerinden ilgi gördü. Yaz mevsimini denizin tadını çıkararak geçiren oyuncunun hesabındaki son paylaşım ise 8 Kasım tarihli gri bir kedi fotoğrafı oldu. Ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Selda Özer, Asmalı Konak'ın unutulmaz karakterlerinden Dilara'yı hatırlayan izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.