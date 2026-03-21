Ata Demirer'den sevgilisi Dilara Alemdar ile Venedik çıkarması!

Eyvah Eyvah, Bursa Bülbülü, Olanlar Oldu ve Berlin Kaplanı gibi yapımların sahibi Ata Demirer, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ata Demirer, Dilara Alemdar ile Venedik tatiline çıktı.

ATA DEMİRER'DEN VENEDİK ÇIKARMASI

Ata Demirer, geçtiğimiz yıl temmuz ayından bu yana özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar romantik günler yaşıyor.

Zaman zaman sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyen, bu kez bayram tatili için Venedik'e gitti. Arkadaşlarının da eşlik ettiği tatilde ünlü çift, paylaştıkları fotoğraflara, "İyi bayramlar" notunu düştü.

ATA DEMİRER KAÇ YAŞINDA?

6 Temmuz 1972 doğumlu Ata Demirer, Konservatuvarda öğrenciliği sırasında İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. Bu oyunu 1000'in üzerinde sahnede kapalı gişe oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı.