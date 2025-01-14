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Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan tutuklandı!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ocak 2025 18:12 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 18:17
Atatürk&#039;e ve dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan tutuklandı!

Mustafa Kemal Atatürk'e ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve dini değerlere hakaret​ ettiği iddiasıyla Kartal Bulut Doğan​ isimli sosyal medya yayıncısı İzmir​ Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından yapılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Doğan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir​'de yaşayan yayıncı Atatürk'e ve dini değerlere yönelik hakaret içeren yorumlarını alkol etkisi altında yaptığını öne sürdü.

Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan tutuklandı! - 1. Resim

'GİDİN ŞİKAYET EDİN' DEMİŞTİ!

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek cevap veren Doğan'ın yayınlarının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şikayette bulunmuştu.

KARTAL BULUT DOĞAN KİMDİR?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk​'e ve dini değerlere hakaret eden ve gözaltına alınan Kartal Bulut Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlardan tanınıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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