Ateş Kuşları oyuncusu Ergül Miray Şahin evlendi!

21 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:11

Ateş Kuşları dizisinde oynadığı Sare karakterinden sonra Dayı filminde rol alan oyuncu Ergül Miray Şahin, nişanlısı Ertuğrul Ayyıldız ile evlendi. Eğlenceli düğündeki karelere beğeni yağdı.

Oyuncu Ergül Miray Şahin Ertuğrul Ayyıldız ile evlendi. Çiftin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kıydı. Salondaki coşkuyu gören Dedetaş “Ben de gelin damat kadar heyecanlandım. Bu güçlü desteğiniz için teşekkürler…” dedikten sonra nikahı kıydı.

OYUNCU ERGÜL MİRAY ŞAHİN EVLENDİ

Geçen hafta kına gecesi organize eden oyuncu Ergül Miray Şahin, dün nikah masasına oturdu. Evet demeden önce konuşan Ergül Miray Şahin, "Ben biraz gevezeyim" dedikten sonra “Ancak aşık olanların anlayabileceği şeyler… Çok huzurluyum” diye konuştu. Oyuncu nikah sonrası çift aile ve sevdikleriyle bol bol eğlenip dans etti.

ERGÜL MİRAY ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1989 doğumlu oyuncu Ergül Miray Şahin, Bursa’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan Ergül Miray Şahin, 2006 yılında yayınlanan Sev Kardeşim isimli diziyle oyunculuğa başladı.